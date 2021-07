Intempéries: un poste de surveillance et de coordination ouvert à l’hôtel de police de Liège

Un poste de surveillance et de coordination a été ouvert mercredi après-midi à l’hôtel de police de Liège en raison des fortes pluies qui s’abattent actuellement sur le sud de la Belgique.

Chênée est le quartier le plus touché par les intempéries, précisent le bourgmestre et la cellule de crise de la Ville de Liège, qui disent suivre «attentivement l’évolution de la situation et les directives de la Cellule de crise provinciale».

«Il est actuellement préconisé aux habitants en bordure de la Vesdre d’évacuer les logements situés dans les rues inondables qui sont toujours accessibles. Les policiers de Liège, sur place, conseillent donc aux habitants de la rue de Bêchuron, de la rue du Gravier et du quartier Lhonneux d’évacuer, s’ils le souhaitent», précise le communiqué.

Il est conseillé aux habitants menacés par les eaux de ne pas sortir de leur domicile par eux-mêmes, mais seulement en suivant les recommandations des pompiers. Les citoyens inondés sont donc appelés à rester chez eux tout en se mettant à l’abri aux étages. En cas de danger vital, ils peuvent contacter le 112.

Les riverains évacués qui n’ont pas trouvé de solution dans leur cercle familial ou amical sont accueillis au Centre culturel de Chênée, où le service social de la Ville les encadre. Le commissariat de Chênée restera ouvert toute la nuit

Enfin, la Cellule de crise provinciale rappelle à la population de suivre attentivement les recommandations suivantes en cas d’inondations: contacter le 1722 pour signaler une inondation ou composer le 112 si une vie humaine est en danger; placer une planche étanche dans l’embrasure de la porte et colmater avec du silicone; limiter les déplacements et éviter les zones dangereuses; construire, à l’aide de sacs de sable, des petites digues devant les ouvertures dans la cave, les portes extérieures; enlever les tapis et placer les meubles à une hauteur sûre; transporter à l’étage les objets de valeur et les papiers importants; fermer, si nécessaire, les robinets d’arrivée de gaz, d’électricité et d’eau; veiller à ce que des objets laissés au jardin ne puissent pas être emportés par les eaux; tenir compte des animaux domestiques et photographier les espaces inondés en vue de constituer un dossier auprès de son assureur.