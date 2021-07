Kompany garde quatre promesses

Après avoir beaucoup observé, Vincent Kompany est passé à l’action: il a fait le tri dans l’immense noyau qu’il dirigeait depuis le début de la préparation.

Christophe FRANKEN

Ce sont logiquement les jeunes qui ont fait les frais des choix du staff. Parmi les gamins présents au stage à Alkmaar, ils sont neuf à devoir retourner avec les U21: Agyei, Bouchouari, De Wilde, Engwanda, Leoni, Lissens, Lokesa, Stassin et Vercauteren.

C’est une déception pour ces gamins mais ce n’est pas une sanction non plus: la saison qui s’annonce dans le championnat U21 sera la plus importante de l’histoire du club. Il faudra finir parmi les quatre premiers pour avoir son équipe U23 en D1B l’année suivante.

Kompany a quand même décidé de conserver quatre promesses avec lui: Debast (17 ans), Stroeykens (16), Arnstad (17) et Mehssatou (18). Les trois premiers cités avaient déjà intégré l’équipe A au cours de la saison dernière mais sans assurance d’y rester. La seule vraie nouveauté dans le noyau A chez les jeunes s’appelle donc Nayel Mehssatou, un milieu de terrain reconverti back droit.