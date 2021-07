Dinant: vigilance accrue au camping de Pont-à-Lesse, à Anseremme

Niché dans un écrin de verdure bordé par la Lesse, le camping Villatoile situé à Pont-à-Lesse (Anseremme) n’a rien à envier au camping paradis en temps normal. Mais mercredi matin, c’était plutôt camping parapluie, avec botte et cirée, les yeux rivés sur la rivière dont le manteau brunâtre révèle un débit considérable. Au point d’engendrer, sur le coup de 10h, de premiers légers débordements sous le regard de Catherine, la responsable de l’endroit depuis près de 40 ans. «Malgré mon expérience et notre sens de l’anticipation, cette situation est stressante en raison de cette pluviosité continue. Par expérience, on sait que dès l’arrêt de la pluie, la Lesse continue à monter chez nous durant 12h. Mais vu les averses annoncées pour plusieurs heures encore, nous ne savons pas à quoi nous devons nous attendre, si ce n’est que la rivière va certainement sortir de son lit. Pour s’arrêter où?».

Une incertitude inconfortable face à laquelle la gestionnaire a pris des mesures anticipatives. « Dès mardi, nous avons conseillé aux occupants des parcelles le long du cours d’eau, les plus prisées, de se déplacer» confie-t-elle.

Et le responsable de la maintenance du site a été rappelé pour désembourber au besoin avec le tracteur les éventuels camping-cars pris au piège des parcelles gorgées d’eau. Certains campeurs, lassés de l’humidité, décident d’écourter leur séjour. Diane et Joseph pour leur part déjeunent tranquillement dans leur van. «De toute façon, on ne peut rien changer à la météo, déclare ce couple d’Anversois, avec philosophie. «Et si l’on doit évacuer, il ne nous faudra que quelques minutes».