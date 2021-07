Chaudfontaine sous eau: 1.763 riverains évacués

La Commune de Chaudfontaine a indiqué mercredi, peu avant 15h00, que l’évacuation de la population riveraine des lieux problématiques en raison des inondations avait débuté. Cela concerne 1.351 habitations et potentiellement 1.763 personnes.

Les personnes sont accueillies à l’espace Beaufays où leurs familles peuvent venir les chercher. «La police circule dans les rues pour proposer l’évacuation. Les pompiers et le personnel communal sont à pied d’œuvre pour organiser cette évacuation le plus rapidement possible, tant que la situation le permet encore», précise la Commune.

Les personnes souhaitant être évacuées peuvent composer le 04/3615 411. Dans le cas contraire, plusieurs consignes de sécurité restent indispensables: ne pas sortir de l’habitation; fermer, si nécessaire, les robinets d’arrivée de gaz, d’électricité et d’eau, s’installer à l’étage avec des provisions de bouche, lampes de poche et piles, couvertures, etc.

Sur la commune de Trooz, la situation est également préoccupante. «La Vesdre est sortie de son lit et a envahi la chaussée. Les ouvriers du service Travaux, sur le pied de guerre depuis minuit, sont d’ailleurs coincés à l’étage des bâtiments communaux, qui sont inondés. C’est catastrophique et nous restons en contact avec la cellule de crise provinciale. Nous n’avons pas le matériel adéquat pour évacuer la population et nous avons donc fait appel à l’armée», explique le bourgmestre Fabien Beltran.