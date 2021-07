Inondations: quelles démarches faut-il entreprendre pour votre assurance?

Notre expert vous explique comment faire intervenir votre assurance si vous êtes victime des dégâts d’une inondation et des fortes pluies.

Avez-vous été sinistré par un dégât des eaux ? Comment pouvez-vous être indemnisé pour les dommages subis à cause des inondations ? François Declippele, porte-parole d’Assuralia, l’union professionnelle des entreprises d’assurances opérant en Belgique, fait le point.

L’assuré a-t-il des obligations lorsque des inondations sont annoncées ?

Oui, il doit faire tout son possible afin de prévenir et d’éviter des dommages à ses biens. On ne peut cependant pas exiger, par exemple, qu’une personne âgée monte son mobilier à l’étage en quelques heures.

Est-on tenu de mettre des sacs de sable pour protéger son habitation ?

Non, l’absence de sacs de sable ne peut pas porter préjudice à l’assuré.

Que dois-je faire si j’ai été inondé ?

Prenez des photos des objets de valeur et jusqu’où est montée l’eau. Il ne faut pas oublier que les dégâts causés par les inondations n’apparaissent pas tous directement (portes qui gondolent, plafonnage qui se détache...) Il est donc important de garder des preuves. Cela vous permet aussi d’avancer dans la remise en état de votre habitation.

Préparez également tous les éléments (factures...) qui peuvent permettre à votre assureur de gagner du temps pour fixer la valeur des biens. Votre dossier en sera d’autant plus vite constitué.

Que faire si je suis locataire ?

Si vous êtes locataire, notifiez sans tarder le sinistre à votre propriétaire; c’est en effet son assurance qui remboursera les dégâts à l’habitation (sols, murs, installations de chauffage et d’électricité…). Les dommages au contenu sont couverts par votre propre police incendie, du moins si vous avez fait assurer le contenu en même temps que votre responsabilité locative.

Mon assurance prend-elle en charge tous les dégâts ?

Il est utile de regarder dans votre contrat ce qui est couvert.

Si vous voiture est dans votre garage inondé, elle n’est pas couverte par l’assurance incendie mais par l’assurance omnium. Par contre, les vélos et les vélos électriques, peuvent l’être.

Il faut aussi être attentif que certains contrats ne couvrent que les contenus installés à une certaine hauteur. À titre purement d’exemple, un contrat n’assurera pas les biens situés à moins de 10 cm du sol.

Puis-je contacter directement une société pour venir pomper l’eau dans mon habitation et demander que ces frais soient pris en charge par mon assurance ?

Si vous comptez prendre des engagements qui auront des conséquences financières à charge de l’assureur, il est préférable de le contacter au préalable.

L’indemnisation va-t-elle prendre beaucoup de temps ?

La loi exige que l’assurance indemnise dans le mois de l’expertise.

Est-ce que je suis couvert si un glissement de terrain touche ma propriété (maison, jardin, terrasse, piscine...) ?

Les glissements de terrains sont aussi couverts par votre assurance incendie. Normalement, la terrasse et les prolongements de votre habitation en font partie mais je conseille de consulter votre contrat d’assurance pour connaître la couverture exacte.

Concernant votre piscine, il est prudent de prévenir l’assureur dès qu’elle est construite.

Est-ce que je peux faire appel au Fonds des calamités ?

Le Fonds des calamités n’intervient pas pour les particuliers. C’est uniquement votre assurance incendie qui couvre.

Que faire si ma voiture est endommagée mais que j’en ai absolument besoin (travail, vacances...) ?

Consultez votre contrat d’assistance, il peut vous aider.

En complément de cette interview: une check-list inondationconseillée par le porte-parole d’Assuralia.