VIDÉO | Des maisons inondées à Grupont à cause du Linçon en furie

Suite aux pluies diluviennes de ces deux derniers jours, le Linçon, affluent de la Lhomme dont l’embouchure se situe précisément à Grupont (Tellin), est littéralement sorti de son lit, gagnant les maisons situées sur et à proximité de la place de l’Yser.

Canalisé dans la traversée du village, ce ruisseau, gonflé par la centaine de litres au mètre carré tombé depuis hier, est sorti de son tracé, submergeant rues et habitations situées à quelques dizaines de mètres de son embouchure avec la Lhomme. Dans cette partie basse du village, des habitants s’efforcent d’empêcher le Linçon d’entrer dans leur maison, construisant digues de fortune et empilant sacs de sable.

Néanmoins, cela parait peine perdue, tant la hauteur du ruisseau en furie est importante, supérieure en tout cas à celle imaginée il y a une dizaine d’années, lors de travaux effectués pour éviter les inondations, récurrentes à cette époque-là.

En fin de matinée, des villageois pompaient déjà maisons et caves inondées. Ils espèrent que les pluies annoncées d’ici jeudi ne viendront pas à nouveau gonfler le ruisseau et aggraver la situation, déjà plus que précaire des Grupontois du bas du village.