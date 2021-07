Apple et ses accessoires hors de prix: les 5 tarifs les plus dingues

Le stylet (135€) et le Magic Keyboard (339€) font sérieusement grimper l’addition de l’iPad Pro pour celui qui veut étendre les possibilités de la tablette. Apple

Le père de l’iPhone confirme sa tendance à vendre à des prix prohibitifs ses accessoires pour iPhone, iPad, Mac…

Apple et les accessoires, c’est une longue tradition de surfacturation. Le colosse américain les distribue généralement à prix vertigineux. Malheur à celui qui égare un adaptateur secteur ou endommage un câble.

Le nouvel accessoire vedette de la marque ne fait pas exception à la règle. La batterie externe MagSafe se fixe par magnétisme à l’iPhone 12. Sa mission: charger par induction la batterie du téléphone et prolonger son autonomie. Hélas, contre 109€, le dispositif hérite d’une faible capacité de charge de 1460 mAh (ampère-heure).

C’est peu, très peu, si l’on compare aux 5000 mAh (ampère-heure) d’une batterie d’appoint d’entrée de gamme (5,99€). Évidemment, ce produit ne bénéficie pas du confort incomparable du système de fixation MagSafe. Comme de coutume, Apple s’engouffre dans la brèche de ses technologies de pointe pour faire passer la pilule de l’addition salée.

La batterie d’appoint MagSafe se fixe automatiquement à l’arrière de la coque de l’iPhone 12. Apple

La même logique mercantile est de mise sur les accessoires de remplacement (câbles, télécommandes, coussinets…), comme le démontre ci-dessous notre sélection des 5 tarifs Apple les plus dingues.

1. Magic Keyboard pour iPad Pro

Prix: à partir de 339€

Le Magic Keyboard est un accessoire astucieux qui transforme l’iPad Pro en ordinateur portable via l’ajout d’un clavier rétro-éclairé, d’un trackpad, d’un port USB-C, etc.

Aussi séduisant soit l’accessoire, son prix (339€) pose question. Pour 50€ de plus, il est possible d’acquérir… un iPad classique. Contre 399€, un PC portable d’entrée de gamme sera plus polyvalent qu’un iPad Pro.

Le client peut s’acheter une tablette Android ou quasiment un iPad de base au prix du Magic Keyboard d’Apple pour iPad Pro. Apple

2. Apple Pencil (2e génération)

Prix: 135€

Pourtant présenté comme un outil professionnel de haut vol, même le plus coûteux des iPad (2599€) est livré sans stylet. Apple ne fait aucun cadeau et facture l’Apple Pencil au prix de 135€, peu importe l’appareil que vous lui associez.

C’est une sacrée addition pour un accessoire, qui certes n’est pas dépourvu de technologies miniaturisées dans sa petite coque. Sa conception le rend d’ailleurs quasi irréparable, comme l’avait souligné le site iFixit avec la première version du «crayon» pour iPad.

Peu importe le prix que vous déboursez pour votre iPad Pro, Apple ne vous offrira pas l’Apple Pencil. Apple

3. Télécommande Apple TV Remote

Prix: 65€

Apple n’a pas souhaité combiner Apple TV 4K et AirTag, cette puce qui vous aide à retrouver un objet perdu. Sa justification est un brin hypocrite: la télécommande du boîtier serait suffisamment épaisse pour ne jamais se perdre entre deux coussins du canapé.

Si vous la perdez malgré tout ou si vous l’endommagez, il vous en coûtera 65€ pour la remplacer. Soit 32,6% du prix d’achat original de l’Apple TV 4K (à partir de 199€).

Le remplacement de la seule télécommande de l’Apple TV 4K coûte 65€. Apple

4. Boîtier de charge sans fil pour AirPods

Prix: 89€

Dans la catégorie des remplacements, la perte ou l’accident du boîtier de charge des AirPods fait également mal au portefeuille. Étiqueté à 89€, le boîtier de charge sans fil pour AirPods équivaut à 49,7% du prix d’achat des AirPods avec boîtier de charge (179€).

Le ratio est un peu moins vertigineux (38,8%) en cas d’achat initial des AirPods avec boîtier de charge sans fil.

Vu le prix de remplacement, il est conseillé de prendre bien soin du boîtier de charge des AirPods. Apple

5. Câble USB-C vers Lightning (2 mètres)

Prix: 39€

Il était impossible de ne pas sélectionner un câble tant c’est une catégorie dans laquelle Apple n’y va pas de main morte. Si le câble USB-C/Ligthning fournit par défaut avec l’iPhone est trop court (1 mètre) pour vos usages, il vous en coûtera 39€ pour bénéficier d’une longueur de deux mètres.