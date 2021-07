Trop de projets éoliens en province de Luxembourg; Ils traversent la Corse pour CAP48; Miellerie collective, un outil innovant: Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi 14 juillet 2021.

1. «Non à l’anarchie des projets éoliens»: le cdH Luxembourg émet des propositions

Trop de projets éoliens en cours en province de Luxembourg, le cdH dégaine une série de propositions pour un développement maîtrisé.

2. La Corse à pied au profit de CAP48

Sanxi, Olivier et Dominique traverseront la Corse en s’attaquant au GR20. Une cagnotte est ouverte au profit de CAP48.

3. La cathédrale de Tournai à la mi-temps de sa grande restauration

La cathédrale Notre-Dame s’offre une pause dans le chantier de sa restauration. Dix raisons de ne pas attendre la fin (vers 2040…) pour la (re)voir.

4. VIDÉO | Une miellerie collective, outil innovant pour les apiculteurs, ouvre à Michamps

Une miellerie collective a été inaugurée au Centre de Michamps. Un outil que les apiculteurs attendaient depuis longtemps.

5. Des kendokas chez Pascal Robert

Le jardin japonais de Pascal Robert a reçu la visite de kendokas du club Do Raku de Cerfontaine. Ils sont venus s’entraîner selon les règles kendo.

6. Place au tourisme de loisirs en Brabant wallon

Avec la crise sanitaire et les mesures qui en découlent, les touristes belges se sont faits plus nombreux en Brabant wallon et les hommes et femmes d’affaires étrangers plus rares.

7. Un geocaching durant tout l’été à Ouffet

L’ATL et la Commune lancent une chasse geocaching tout cet été dans les trois villages de l’entité.

8. Mbokani: «Revenir à Anderlecht comme joueur, c’est terminé»

Depuis Kinshasa, Dieumerci Mbokani évoque son étonnant transfert au Koweït mais aussi ses déceptions à l’Antwerp et Anderlecht.

9. Le Var, en exemple écologique

«Sale temps pour la planète» se penche sur le Var, département qui tente de préserver ses aspects sauvages tout en développant le tourisme.

10. Pogacar sur la 17e étape: «Ce sera le jour le plus dur du Tour»

Le maillot jaune attend avec confiance l’étape de ce mercredi, qui finit au sommet du très rude col du Portet.

