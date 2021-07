Projet de nouveau stade à La Louvière: négociations difficiles entre la Ville et la RAAL

Le club de foot et la Ville n’ont pas encore trouvé de terrain d’entente.

Un stade de football et rugby verra-t-il vraiment le jour à La Louvière, à côté du stade du Tivoli? Si le dossier paraissait bien emmanché quand la RAAL a dévoilé son ambitieux projet (plans, financement, calendrier…), il y a un obstacle majeur à franchir d’entrée: obtenir l’approbation de la Ville de La Louvière, à qui appartiennent les terrains où doit se construire le nouveau stade. Un appel à projet avait été lancé, auquel la RAAL a été la seule à répondre.

Et les autorités communales ont quelque peu refroidi l’ambiance lorsqu’elles ont souligné les obstacles qui, à leurs yeux, se dressaient sur la voie de la concrétisation de ce projet.

Un projet qu’elle affirme néanmoins vouloir voir aboutir. Dans ce cadre, une série de réunions visant à trouver un compromis a été programmée.

Difficultés sur l’accessibilité au stade

Une première réunion a eu lieu hier soir, mais celle-ci n’a pas vraiment permis d’avancer, à en croire une communication de la Ville, qui fait part d’une réunion «difficile».

Cette réunion aurait «vu les délégations de la RAAL et la Ville de La Louvière se heurter aux obstacles juridiques et techniques déjà pointés du doigt en juin dernier lors de la prise d’acte du projet par le collège communal.», indique le communiqué.

«Pour rappel, le cahier des charges impose à la RAAL, notamment, de garantir l’accessibilité du site à toutes les sociétés sportives indistinctement. Il s’agit d’une condition sine qua non, qui s’impose également à la Ville. Cette condition d’intérêt collectif semble à ce jour constituer un obstacle important pour la RAAL.»

La Ville de La Louvière fait ici référence à une clause prévoyant que les terrains du site du Tivoli doivent rester accessibles au public. C’est la «clause Orban», du nom de l’industriel louviérois qui légua les terrains à la Ville à deux conditions: qu’ils soient dédiés à la pratique sportive et qu’ils restent accessibles à toutes les sociétés sportives.

«Il parait également indispensable à la Ville de rappeler que l’appel d’offres concerne un terrain public qu’il s’agit de gérer selon les procédures publiques adéquates», soulignent encore les autorités communales.

D’autres réunions prévues

Néanmoins, «la Ville de La Louvière souhaite surmonter ces difficultés et trouver des solutions afin que le dossier aboutisse dans les délais et les budgets qui seront définis.», tout en s’assurant que «les intérêts de la collectivité seront suffisamment pris en considération et compte sur la volonté de chacun pour avancer en ce sens.»

L’ensemble des points à l’ordre du jour de cette première rencontre n’ayant pas pu être abordé, de nouvelles rencontres seront donc prévues.

Dans l’intervalle, la Ville invite la RAAL à analyser «s’il lui est possible, soit de s’adapter aux contraintes spécifiques à ce projet, soit de réfléchir avec la Ville à des solutions qui permettront de faire avancer ce dossier d’envergure.»