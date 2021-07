VIDÉO | Le Centre de crise a fait le point: «Le virus a pris ses vacances en revenant parmi nous»

Le Centre de crise fait le point sur l’évolution de la pandémie de coronavirus en Belgique à l’occasion de sa conférence de presse hebdomadaires.

Comment évolue l’épidémie de coronavirus en Belgique? Une chose est sûre: le nombre de contaminations augmente fortement. «Nous avons actuellement un taux de reproduction du virus chez les personnes contaminées de 1,5», lance Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral. «Chaque personne en contamine donc plus qu’une autre.»

Entre le 4 et le 10 juillet, 1.006 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour. Soit une hausse de 83% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano.

+ LIRE AUSSI | Bilan du Covid en Belgique: le seuil des 1000 contaminations par jour franchi

Qui est concerné?

«Ces contaminations restent principalement cantonnées aux âges les plus jeunes comme les adolescents et les gens dans la vingtaine. Mais on observe progressivement une augmentation modérée chez les personnes plus âgées», précise Yves Van Laethem.

«Si cette tendance se poursuit, des personnes plus vulnérables seront inévitablement touchées», poursuit-il.

L’augmentation concerne tout le pays, mais elle est plus prononcée en Flandre.

Évolution du pourcentage des nouvelles contaminations par province. Capture d’écran

D’où viennent les contaminations?

À cette question, la réponse est en partie préoccupante. «On constate évidemment de nombreuses contaminations qui sont découvertes par hasard lors de tests pour partir en vacances ou au retour, mais on constate aussi qu’il y a une forte augmentation du pourcentage de tests positifs chez les personnes présentant des symptômes et chez les contacts à haut risque de ces personnes. Ceci signifie que le virus circule à nouveau fortement dans la population», explique le virologue.

Il faut donc rester prudent. «Le virus a pris ses vacances en revenant parmi nous. Restons prudents ici, mais aussi à l’endroit où nous serons éventuellement en vacances. Continuons à appliquer les règles de base: distanciation et limitation volontaire de contact sans pour autant rester seul. Et puis, concentrons-nous un maximum sur les activités extérieures», rappelle Yves Van Laethem.

Le variant Delta domine

On l’a dit, la Belgique connaît actuellement une forte augmentation du pourcentage des tests positifs. Cette hausse est notamment liée à l’augmentation constante du variant Delta (indien), lequel représente 63% des nouveaux cas contre 28% pour le variant anglais et 6% pour la variant brésilien. Le variant sud-africain a, lui, presque disparu.

Et les hospitalisations dans tout cela?

Entre le 7 et le 13 juillet, il y a eu en moyenne 17,6 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une hausse de 11% par rapport à la période de référence précédente. «Ce qui reste une augmentation très modérée», commente le porte-parole interfédéral.

Au total, 239 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 90 patients traités en soins intensifs. À ce niveau, les chiffres sont en baisse. Un phénomène logique puisque les personnes contaminées sont plus jeunes et donc moins à risque de développer des formes graves du virus.

Sur la dernière semaine, 2,1 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-35%). Autre bonne nouvelle: ce 7 juillet, il n’y a eu aucun décès recensé.