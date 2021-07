VIDÉO | L’UEFA dévoile ses dix plus beaux buts de l’EURO, avec un Belge dedans

De Bruyne (Danemark) et Thorgan Hazard (Portugal) ont inscrit les plus beaux buts des Diables Photo News

L’UEFA a choisi sa liste des plus beaux envois de cette compétition

L’Euro 2020 nous aura gâtés en jolis buts. À ce propos, l’UEFA a dévoilé son top 10 des plus beaux buts de l’Euro, ce mardi. Après la nomination de Lukaku dans l’équipe-type de la compétition, un autre Diable Rouge figure dans ce top: Kevin De Bruyne. Le Belge est nommé pour son but face au Danemark (2-1), à la suite d’une superbe action collective initiée par Lukaku. Côté belge, on n’aurait pu attendre un autre Diable dans ce florilège des meilleurs envois: Thorgan Hazard. La frappe flottante du joueur de Dortmund face au Portugal n’a pas fait vibrer l’UEFA.

Revisionnez certains des plus beaux buts de cet Euro:

L’action d’école de Kevin De Bruyne

La frappe sensationnelle de Patrick Schick

L’extérieur de Luka Modric

Le coup-franc magistral du «gamin» Damsgaard

Le coup de patte d’Insigne

L’action portugaise conclue par CR7

L’inspiration de Chiesa face à l’Espagne

Bonus: Thorgan Hazard contre le Portugal, absent de ce top 10 UEFA