Inondations en Wallonie: plusieurs cours d’eau en alerte de crue, plus de 30 communes concernées

Les fortes pluies de ces dernières heures ont déjà un impact sur plusieurs cours d’eau en Wallonie qui sont en alerte et pré-alerte de crue. Ce mercredi, matin, une trentaine de communes étaient concernées.

Sur base des informations communiquées et mises à jour à 8 h 37 ce mercredi 14 juillet par la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques, plusieurs cours d’eau en Wallonie sont en alerte de crue. Cela concerne les provinces de Liège, Namur, Hainaut et Luxembourg.

Cours d’eau en pré-alerte et alerte de crue en province de Liège

VESDRE + AFFLUENTSSuite aux précipitations abondantes accumulées durant les dernières heures, les conditions de passage en phase d’alerte de crue sont atteintes. Selon les prévisions actuelles, la hausse des niveaux devrait se poursuivre au cours de prochaines heures.

Les communes concernées : Baelen, Chaudfontaine, Dison, Eupen, Limbourg, Olne, Pepinster, Theux, Trooz et Verviers

AFFLUENTS BASSE MEUSE

Phase de pré-alerte

Les communes concernées : Dalhem, La Calamine, Plombières

Cours d’eau en pré-alerte et alerte de crue en province de Namur

EAU NOIRE + VIROIN

Suite aux précipitations abondantes accumulées durant les dernières heures, les conditions de passage en phase d’alerte de crue sont atteintes. Selon les prévisions actuelles, la hausse des niveaux devrait se poursuivre de manière progressive au cours de la matinée.

La commune concernée: Couvin

VIROIN

Phase de pré-alerte

Commune concernée: Viroinval

EAU D’HEURE + AFFLUENTS

Phase d’alerte

Les communes concernées : Cerfontaine et Walcourt

AFFLUENTS HAUTE MEUSE

Phase de pré-alerte

Les communes concernées: Anhée (affl.), Gedinne, Hastière (affl.), Onhaye (affl.), Philippeville, Profondeville (affl) et Yvoir (affl)

BASSE-LESSE

Phase de pré-alerte

La commune concernée : Rochefort

Cours d’eau en pré-alerte et alerte de crue en province de Hainaut

EAU D’HEURE + AFFLUENTS

Phase d’alerte

Les communes concernées : Charleroi (Eau d’Heure), Ham-sur-heure, Nalinnes, Montigny-le-Tilleul (Eau d’Heure)

HAUTE-LESSE ET LHOMME

Les communes concernées : Libin (Lhomme), Nassogne, Saint-Hubert, Tellin (Lhomme)