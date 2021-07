Thimister: une partie du centre inondé (photos & vidéo)

Les fortes pluies annoncées cette semaine n’ont pas épargné le centre de Thimister-Clermont.

«Je suis né ici et je n’ai jamais vu ça!» dixit ce fidèle Thimistérien. «Ça», c’est la place de Thimister (Centre - celle qui jouxte l’administration communale) transformée subitement en bassin.

Pour une raison qui reste à expliquer, la petite place en question était sous eau ce mardi 13 juillet, à hauteur du début de la rue de la Station.

Forcément, les fortes pluies n’ont rien arrangé, mais il y a visiblement eu un souci sur les hauteurs avoisinantes, probablement entre la ligne 38 et cet espace où l’on retrouve parking et habitations, en plein cœur du village.

Aux environs de 21h30, plusieurs véhicules stationnés étaient immobilisés par ces inondations alors que l’eau s’infiltrait dans certaines habitations. Très vite, les voisins se sont montrés solidaires envers les plus touchés.

Les pompiers de la zone sont intervenus dès 22 heures afin d’accélérer l’évacuation de l’eau et la situation revenait à la normale en début de nuit. Reste désormais à mesurer l’ampleur des dégâts chez les Thimistériens concernés et dans les nombreux véhicules où l’eau s’est, là aussi, invitée sans être conviée.

Ce mardi toujours, les pompiers étaient également appelés du côté du Thier des Oies, de Bèfve et de Houlteau, notamment. Des sollicitations qui risquent de se multiplier au vu des prévisions et des trombes d’eau qui s’abattent sur la région et le pays.

En images:

L’eau venait de plus haut (flèches rouges) et s’est infiltrée dans plusieurs véhicules. -Eda DL