VIDÉOS | Météo et intempéries: les communes se préparent à faire face à des inondations

Les pluies importantes annoncées pour ces prochains jours poussent les communes à tenter de s’organiser pour faire face à des intempéries.

Les provinces de Namur, Luxembourg et Liège sont en alerte orange suite aux pluies intenses qui ont commencé à tomber ce mardi et qui vont durer plusieurs jours. C’est la province de Liège qui sera la plus touchée. Selon la RTBF, il va tomber en 2 jours l’équivalent d’un mois et demi de pluie.

Les communes sont donc sur la brèche, d’autant plus que certaines, comme Hannut et Lincent, avaient été particulièrement touchées lors des orages du 29 juin.

Cette fois, ce ne sont pas nécessairement de rapides coulées de boue qui sont craintes mais des ruissellements et des crues. Distributions de sacs de sable, personnel mobilisé et prêt à intervenir… tous les moyens sont mis en œuvre, même s’ils peuvent parfois être dérisoires face à la montée des eaux.

Dans le Brabant wallon, Chastre qui a «connu 7 épisodes orageux» depuis début juin suit évidemment l’évolution précipitations avec crainte. «Il y a une inquiétude justifiée», confie Thierry Champagne, le bourgmestre de Chastre au micro de la RTBF.