A Bruxelles, des récompenses pour les plus belles terrasses aménagées sur des places de stationnement

Depuis le début de la pandémie, certaines places de parking de la région bruxelloise (et d’ailleurs) ont laissé place à des terrasses pour les cafés et restaurants. La région bruxelloise a décidé de récompenser les plus belles.

La pandémie aura au moins permis de quelque peu redistribuer l’espace public. Certaines places de parking, jadis réservées à quelques automobiles, ont désormais cédé leur place à de larges et accueillantes terrasses.

Le gouvernement bruxellois a en effet, il y a quelques mois, permis aux exploitants Horeca d’aménager des terrasses provisoires pour autant qu’ils se tiennent à certaines règles de base et ce sans permis d’urbanisme. « Quiconque se promène dans Bruxelles peut constater le succès retentissant de notre initiative pour faciliter l’aménagement de terrasses sur des places de stationnement, souligne Pascal Smet, secrétaire d’État à l’Urbanisme. Sur presque tous les coins de rue, les Bruxellois peuvent désormais se rencontrer en toute sécurité pour manger un bout ou boire un verre et ainsi soutenir le secteur bruxellois de l’Horeca. »

Les Bruxellois peuvent désormais nominer pour un Brussels Terrace Award les terrasses qui apportent selon eux une valeur ajoutée à l’espace public, il leur suffit d’envoyer une photo de la terrasse en question à brusselsterraceaward@urban.brussels en indiquant l’adresse.

Un jury sélectionnera chaque mois un lauréat parmi les nominés. Chaque mois, le gagnant recevra une plaque émaillée à installer sur sa terrasse ainsi qu’un prix de 500 €. Le jury désigne le lauréat sur la base de 3 critères : la terrasse provisoire doit 1) être aménagée sur une place de stationnement, 2) apporter une valeur ajoutée à l’espace public de la ville et 3) respecter les directives pour bénéficier d’une dispense de permis d’urbanisme.

« Depuis leur réouverture, les cafés et restaurants ont rivalisé de créativité pour élargir et décorer leurs terrasses sur les places de parking mises à leur disposition, souligne de son côté Barbara Trachte, Secrétaire d’État à la Transition économique. Ce « Brussels terrace award » est l’occasion de les encourager à occuper l’espace public de la manière la plus originale et de célébrer la relance du secteur. C’est par ailleurs une bonne manière de valoriser la réutilisation des matériaux. »