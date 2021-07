La résistance montoise côté féminin, portée à l’écran

La résistance n’était pas qu’une affaire d’hommes. Un docufiction 100% montois le démontre dans un long-métrage de 90 minutes, à voir au FIFM.

La résistance durant la seconde guerre mondiale ne fut pas qu’une affaire d’homme. C’est ce qu’entend montrer au grand public «Résistantes», un documentaire réalisé à l’initiative du Mons Memorial Museum, produit par la Ville de Mons, et qui lève le voile sur le rôle qu’ont pu avoir des femmes résistantes durant l’occupation dans la région de Mons-Borinage.

Un rôle que méconnaissait Mehdi Semoulin, le réalisateur de ce film qui sera montré ce mercredi à Imagix, dans le cadre du Festival du Film de Mons. «J’ignorais qui était Marguerite Bervoets», admet-il. Comme bien des Montois, Mehdi n’associait ce nom qu’à un athénée de la ville et ignorait qu’il s’agissait d’une des plus célèbres figures de la résistance féminine.

Marguerite Bervoets, née à La Louvière, a étudié à Mons avant d’enseigner à Tournai. Engagée dans la résistance, elle a été exécutée par les Allemands en 1944. - «Certains savent qu’elle a été résistante, qu’elle a été tuée par les Allemands, mais peu savent ce qu’elle a fait. Pourquoi a-t-elle été incarcérée? Personne ne sait qu’elle n’a pas été toute seule, mais avec Cécile Detournay, qui elle n’a pas été décapitée» note Corentin Rousman, conservateur du Mons Memorial qui a coécrit le scénario de ce docufiction, né de la crise du Covid.

Le bal devient documentaire

À la base, la Ville de Mons avait dégagé un budget pour l’organisation d’un «Bal de la Libération», prévu au Mons Memorial Museum, dans le cadre des 75 ans de la fin de la seconde guerre mondiale. «Mais quand le Covid a rendu impossible toute organisation évènementielle, on a réorienté le budget.»

L’idée était de créer une animation musicale en ligne, entrecoupée de capsules vidéos de témoignages de résistants, de personnes ayant vécu la libération ou de leurs descendants.

Mais «quand on a réalisé les interviews, on s’est rendu compte qu’il y avait des témoignages poignants. Au fur et à mesure des témoignages a émergé l’idée d’en faire un documentaire», poursuit Mehdi Semoulin, tandis qu’au MMM, l’intérêt de traiter des femmes résistantes saute aux yeux.

C’est ainsi que nait ce projet de docu-fiction de 90 minutes, tourné en deux semaines à peine (une pour le recueil des témoignages et une pour le tournage de scène de reconstitution). La narration se structure autour d’un personnage principal, Léonce Descamps qui, à 16 ans, s’engagea dans la résistance.

Une histoire enfin dévoilée

L’affiche du film Résistantes. - «Nous l’avons interviewée dans une maison de repos. Cette femme était juste fantastique, c’était une claque d’écouter ses histoires. Elle nous a projetés dans le passé, comme dans un film. Qu’elle nous livre ce qu’elle a vécu était quelque chose de vraiment très fort.»

Dans le documentaire, Léonce Descamps s’incarne sous les traits d’un illustrateur montois, tandis que la narration est assurée par l’actrice belge Natacha Amal.

Hormis cette dernière, c’est une équipe 100% montoise qui a voulu contribuer à redonner aux femmes leur juste place dans l’Histoire, dans un film qui allie véracité historique, poésie et transmission de témoignages.

«C’est émouvant de voir comment on fait partager son histoire, comment on la transmet, mais aussi comment, parce qu’on est une femme, on ne va pas mettre en évidence cette histoire-là et la cacher par rapport à l’homme», note Corentin Rousman. 76 ans plus tard, cette histoire se dévoile enfin.

Le film sera projeté ce mercredi 14 juillet à 17 h 30 à Imagix, dans le cadre du Festival du Film de Mons. Infos et réservations: http://www.festivaldemons.be.

Au MMM en septembre, sur YouTube l’an prochain Après sa projection au FIFM, Résistantes sera visible au Mons Memorial Museum dès le 1er weekend de septembre, jusqu’en mai 2022. Il y sera projeté en intégralité à l’auditorium. Dès mai 2022, il sera mis en ligne sur YouTube, gratuitement, l’objectif étant de le rendre visible le plus largement possible. Conçu pour servir de matériel pédagogique, il sera disponible gratuitement pour tout professeur d’histoire en faisant la demande auprès du MMM.