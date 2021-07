Intempéries: ruissellement, égouttages saturés, crues… alerte à la vigilance pour les prochains jours

La Wallonie s’apprête à devoir faire face à de nouvelles intempéries. La direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques met en garde.

Alors que l’IRM vient de faire passer 3 provinces wallonnes en code orangepour les deux prochains jours, la direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques appelle à la prudence : «localement, dans un premier temps, des dégâts des eaux par ruissellement, saturation du réseau d’égouttage voire débordement de petits cours d’eau pourraient être observés.»

Le service public craint que des crues : «i elles se confirment, ces précipitations pourraient aussi avoir des conséquences significatives sur de nombreux cours d’eau à partir de demain.»

La direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques met également en garde: «Il convient de rester vigilant le long des cours d’eau (et en particulier pour les activités telles que baignade, kayak, pêche, etc.) où une montée soudaine et très rapide du débit pourrait être observée.»