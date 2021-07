Le généraliste, le remède à l’hésitation vaccinale selon une étude namuroise

Confiance et niveau d’étude directement liés

Autre variable envisagée dans le cadre de l’étude namuroise: le niveau d’étude. Les résultats préliminaires sont sans appel.

«Les diplômés de l’enseignement supérieur de type long témoignent d’une confiance significativement plus élevée dans la vaccination, les experts et la presse écrite que les diplômés de l’enseignement supérieur de type court, et ces derniers montrent le même avantage par rapport aux diplômés d’études secondaire ou d’études techniques et professionnelles», indique l’économiste Jean-Philippe Platteau (UNamur). Cette confiance est un peu plus importante encore chez les personnes qui ont suivi une formation scientifique.

Par ailleurs, Jean-Philippe Platteau constate une forte corrélation entre une attitude favorable à la vaccination et une attitude de respect des mesures anti-covid. «Nous avons sans doute le même phénomène qu’en France… les attitudes de résistance à la vaccination rejoignent celle de résistance aux mesures anti-covid et traduisent généralement une méfiance dans le gouvernement.»