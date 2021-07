The Mauritanian, Fast & Furious 9, Space Jam 2, etc.: toutes les sorties cinéma de ce mercredi 14 juillet

Guantanamo, des bolides customisés, de drôles de cosmonautes et LeBron James: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 14 juillet. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Jute de les lire.

The Mauritanian (Désigné Coupable)

Drame de Kevin Macdonald. Avec Tahar Rahim, Jodie Foster et Shailene Woodley. Durée: 2 h 10.

Ce que ça raconte

Accusé d’avoir participé aux attentats du 11 septembre, Mohamedou Ould Slahi a été détenu et «interrogé» pendant quatorze ans à Guantánamo, sans aucune forme de procès.

Ce qu’on en pense

Le témoignage éloquent de ce détenu dénonce les conditions d’interrogatoire et le fonctionnement de la prison américaine avec justesse et sans fioritures.

La critique complète

Fast & Furious 9

Film d’action de Justin Lin. Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Charlize Theron. Durée: 2 h 23.

Ce que ça raconte

Dom doit faire face à son passé pour (encore) sauver l’humanité. Heureusement, il peut compter sur sa bande de potes aux bolides customisés.

Ce qu’on en pense

Un neuvième volet moins inspiré, un peu fourre-tout, bien qu’efficace, et qui plaira (surtout) aux fans de la saga.

La critique complète

Mystère à Saint-Tropez

Comédie de Nicolas Benamou. Avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde et Thierry Lhermitte. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

Le milliardaire Claude Tranchant veut organiser sa petite sauterie annuelle dans sa villa de Saint-Tropez. Pensant être la cible d’un meurtrier, il fait venir le commissaire Boulin, un gars aux méthodes peu conventionnelles.

Ce qu’on en pense

Une succession de mauvais gags tarte à la crème, entrecoupés des grimaces de Christian Clavier. Oui, c’est fort pénible.

La critique complète

Gagarine

Drame de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh. Avec Alséni Bathily et Lyna Khoudri. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

Très attaché à Gagarine, une cité de la banlieue parisienne où il a vécu toute sa vie, Youri, seize ans, met tout en œuvre pour la sauver de la démolition.

Ce qu’on en pense

Il se dégage une grande poésie de ce film social, peut-être parfois avec excès. C’est très beau, mais un rien trop abstrait, donc.

La critique complète

Falling

Drame de Viggo Mortensen. Avec Viggo Mortensen, Laura Linney et Lance Henriksen. Durée: 1 h 53.

Ce que ça raconte

Alors qu’il a fui son père, un homme autoritaire et conservateur, John l’accueille chez lui, le temps de trouver un logement à ce vieillard devenu sénile.

Ce qu’on en pense

Une déchirante chronique filiale, qui confronte deux générations aux valeurs opposées. Un bon début comme réalisateur pour Viggo Mortensen.

La critique complète

The Remains

Documentaire de Nathalie Borgers. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

Les conséquences «invisibles» de la crise migratoire. Et la façon dont des familles doivent pleurer leurs disparus, parfois sans que leur soient rendus les corps.

Ce qu’on en pense

Un film qui interroge, droit dans les yeux, notre civilisation. Et la façon dont est gérée cette autre crise, poussée sous le tapis par le Covid-19. Essentiel.

The Hidden Life of Trees

Documentaire de Jörg Adolph. Durée: 1 h 41.

Ce que ça raconte

Les forêts sont des lieux de vie. Ce docu explique la façon dont ils communiquent entre eux et, même, dont ils font preuve d’amour et de solidarité.

Ce qu’on en pense

En 2015, l’ingénieur forestier allemad Peter Wohleben signait un best-seller, La vie secrète des arbres. Ce film, dont il est également le principal protagoniste, en est le gentil prolongement.

Space Jam: nouvelle ère

Comédie de Malcolm D. Lee. Avec LeBron James et Don Cheadle. Durée: 1 h 56.

Ce que ça raconte

Le champion de basket LeBron James est aspiré dans le monde des Looney Tunes où il doit gagner un match pour délivrer son fiston des griffes d’une intelligence artificielle.

Ce qu’on en pense peut-être

Le distributeur ne veut pas que nous publiions la moindre critique avant mercredi matin, nous ne vous dirons pas, par exemple, que trop de numérique tue le numérique. Ou que les effets style jeu vidéo alourdissent l’image au point de la rendre quasi illisible. Ou encore que rien ne vaut l’original, nettement plus marrant. Ni l’inverse, qui est peut-être vrai aussi, allez savoir.