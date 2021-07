Clément Tainmont est la deuxième recrue de l’Excel Mouscron

L’ancien milieu de Charleroi apportera son expérience au jeune groupe hurlu. En test depuis plusieurs jours, son transfert était attendu.

Quelques jours après Christophe Diandy, c’est un autre ancien Carolo qui rejoint les rangs de l’Excel Mouscron. Clément Tainmont a signé son contrat cette après-midi pour une saison avec une seconde en option.

«Après plusieurs jours d’essai, Clément Tainmont s’est finalement vu proposer un contrat par la direction mouscronnoise. Donc après avoir convaincu le staff, l’ancien joueur de Charleroi et de Malines a paraphé un bail pour une saison et une année supplémentaire en option. Fin connaisseur du championnat de Belgique, le Valenciennois de 35 ans sera en mesure d’apporter son expérience et sa vista au groupe mouscronnois qui prend forme autour de ces joueurs routiniers de notre compétition et prêts à en découdre sous leurs nouvelles couleurs», détaille le club par communiqué.