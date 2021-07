Les 3 meilleurs smartphones à moins de 200€

Voici notre sélection pour bien choisir son téléphone d’entrée de gamme vendu à un prix de moins de 200€.

Sous la pression des fabricants chinois, les smartphones d’entrée de gamme reprennent du poil de la bête. Il n’est plus question de se contenter d’un téléphone aux finitions et aux performances douteuses. De sérieux progrès sont enregistrés sur la qualité de l’écran, l’autonomie ou encore la puissance.

Que peut-on attendre d’un appareil à moins de 200€? Au minimum, un usage fluide et sans accroc des applications les plus courantes, de WhatsApp à Facebook, de Instagram à TikTok. Au quotidien, ce smartphone sera une sorte d’équilibriste, moyen dans tout. Il ne brillera pas de mille feux, mais il ne vous décevra pas.

Concessions inévitables

Évidemment, il faut accepter de faire une croix sur certaines caractéristiques réservées au moyen et au haut de gamme. En ligne de mire des concessions: l’étanchéité, la photographie de haut vol, les jeux très exigeants, etc.

Comme Apple ne commercialisera probablement jamais un iPhone low cost, Android est le seul système d’exploitation disponible dans cette gamme de prix. En tenant compte de ces restrictions, quels modèles choisir?

Découvrez ci-dessous notre sélection de 3 smartphones de qualité vendus à moins de 200€.

Le plus polyvalent

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Prix: 199€. Système d’exploitation: Android 11. Écran: 6,43 pouces. Résolution: 1080x2400 pixels. Mémoire vive: 4 gigabits. Stockage: 64 gigabits (extensible via microSD). Poids: 178 grammes. Valeur DAS: 1,981 W/kg, catégorie E.

Comme de coutume, le fabricant chinois Xiaomi est très agressif dans l’entrée de gamme. Son Redmi Note 10 bénéficie d’un bel écran OLED contrasté, d’une autonomie remarquable, de la charge rapide, de performances photographiques satisfaisantes.

Le constructeur retombe par contre dans ses travers avec sa surcouche Android surchargée de petites «apps» encombrantes et ennuyeuses.

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G est déjà prêt pour la 5G, le réseau mobile de prochaine génération. Internet

Le plus endurant

Motorola Moto G9 Plus

Prix: 199€. Système d’exploitation: Android 10. Écran: 6,81 pouces. Résolution: 1080x2400 pixels. Mémoire vive: 4 gigabits. Stockage: 128 gigabits (extensible via microSD). Poids: 223 grammes. Valeur DAS: 0,76 W/kg, catégorie B.

Ce Motorola est dans le peloton de tête sur le critère de l’autonomie énergétique. En marge de cet argument majeur, l’appareil se distingue aussi grâce à son temps de charge très rapide et ses performances très satisfaisantes dans tous les domaines.

Attention, sa diagonale XXL (6,81 pouces) sera un atout pour certains, un défaut pour d’autres. Son poids (223 grammes) s’en ressent.

Le Motorola Moto G9 Plus fait partie de la famille des très grands smartphones. Internet

Le plus réactif

Oppo A91

Prix: 199€. Système d’exploitation: Android 9 (Android 11 après mise à jour). Écran: 6,4 pouces. Résolution: 1080x2400 pixels. Mémoire vive: 8 gigabits. Stockage: 128 gigabits (extensible via microSD). Poids: 172 grammes. Valeur DAS: 0,84 W/kg, catégorie C.

Grâce à ses 8 gigabytes de mémoire vive, l’Oppo A91 se montre plus réactif que ses concurrents à l’heure de passer d’une application à l’autre. La qualité de son écran et la fourniture par défaut d’une protection posée en usine et d’une coque de protection plaident également en sa faveur.

Petit bémol, le lecteur d’empreinte digital est parfois capricieux