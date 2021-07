Les prénoms de bébés les plus courants dans votre commune depuis 2011

Olivia et Arthur sont les prénoms les plus donnés aux nouveau-nés en Belgique en 2020. Voici les prénoms les plus donnés aux bébés dans votre commune depuis 10 ans.

Olivia est, pour la deuxième année consécutive, le prénom de fille le plus donné aux nouveau-nés en Belgique, nous apprend Statbel, l’office belge de statistique. 548 bébés nés en 2020 portent ce prénom, soit 103 de moins que l’année précédente.

Elle garde la préférence sur Emma, qui, après 16 ans de règne avait quitté la première place en 2019.

Pour les garçons, Arthur arrive en tête du classement, avec 587 petits garçons prénommés ainsi. C’est la 3e année consécutive qu’Arthur est le prénom le plus donné en Belgique, malgré une petite baisse de 23 unités par rapport à 2019.

Parmi les plus grandes progressions côté fille dans le Top 100 on retrouve Alba, donné 87 fois, soit une progression de 142%; Capucine (85, +55%) et Lea (sans accent) (107, +45%).

Pour les garçons, Otis signe la plus grande progression dans le Top 100, donné 210 fois, soit une progression de 68%, Oliver suit (158, +34%) et puis Charles (123, +31%).

Et dans votre commune?

Statbel dévoile aussi les prénoms les plus donnés aux bébés par commune.

Les chiffres sont agrégés de 2011 à 2020 et seuls les prénoms donnés au moins 5 fois apparaissent.

De quoi découvrir si un prénom était couramment donné au cours des 10 dernières années près de chez vous.