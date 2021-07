Vous partez en vacances en France? Voici ce qui change

Les dernières annonces d’Emmanuel Macron vont avoir des répercussions sur les Belges qui se rendent en France. Si vous n’êtes pas vacciné ou rétabli du Covid-19, il faudra peut-être se faire tester.

Les annonces du président français, ce lundi soir, vont sans doute obliger de nombreux touristes belges à revoir quelque peu l’organisation de leurs vacances.

Les contrôles aux frontières seront renforcés, a-t-il annoncé, mais pour les personnes en provenance de pays à risque. La Wallonie et la Flandre sont toujours en vert sur la carte européenne des voyages (Bruxelles étant en orange).

Mais parmi la volée de mesures visant à contrer la propagation du variant Delta et à pousser les Français à la vaccination, c’est l’extension sensible de l’application du pass sanitaire qui risque d’enquiquiner les touristes. Y compris les jeunes touristes, puisque ce pass est d’application à partir de l’âge de 12 ans.

Deux dates: le 21 juillet et le mois d’août

Dès le 21 juillet, le pass sanitaire à la française, jusqu’ici réservé aux événements de 1000 personnes, sera d’application dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes: parcs d’attractions, spectacles, concerts, etc.

C’est à partir du mois d’août que l’application du pass sanitaire montera en puissance. Il faudra montrer patte blanche dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraites, les établissements médico-sociaux et dans les transports de longue distance.

Le pass sanitaire

Dans les grandes lignes, le pass sanitaire français ressemble à notre Covid Safe Ticket. Il permet de présenter sous forme numérique ou papier une preuve de non-contamination au Covid-19, qui peut prendre trois formes:

– une attestation de vaccination (deux semaines après la deuxième injection pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca – quatre semaines après l’injection du Johnson & Johnson – deux semaines après la première injection pour les personnes ayant déjà eu le Covid)

– un test PCR ou antigénique négatif datant de moins de 48 h (ou de 72 h pour le contrôle aux frontières)

– un test PCR positif attestant d’un rétablissement du Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois

Quelles conséquences pour les Belges?

Si un touriste belge dispose d’une attestation de vaccination complète ou rétablissement, il ne devrait pas pâtir des conséquences des mesures. Si ce n’est pas le cas, il faudra montrer une preuve de test négatif pour accéder aux lieux concernés dès le 21 juillet et le mois d’août.

Les ados

La vaccination des 12-15 ans vient à peine de commencer, ce lundi, en Belgique. Par conséquent, les jeunes à partir de 12 ans qui se rendront en France dès les prochaines semaines devront se faire tester s’ils souhaitent disposer du pass sanitaire.

Les enfants de moins de 12 ans ne sont donc pas concernés… sauf en ce qui concerne le certificat Covid permettant de se rendre sur le territoire français. Là, ce sont les enfants de moins de 11 ans qui sont exemptés de tests. En d’autres termes, selon les mesures françaises actuelles, les enfants âgés de 11 ans doivent disposer d’une preuve de test négatif pour entrer en France, mais ne devront pas fournir de pass sanitaire une fois sur le territoire, pour accéder aux lieux concernés.

Le prix

Depuis le 7 juillet, les tests ne sont plus gratuits pour les non-résidents français, sauf pour une raison médicale (sur présentation d’une ordonnance) ou s’ils ont été invités à se faire tester dans le cadre du contact tracing.

Il en coûtera 49€ pour un test PCR et 29€ pour un test antigénique.

Où se faire tester?

Le site www.sante.fr répertorie les lieux de test. Il suffit d’indiquer le département dans lequel on se trouve pour voir s’afficher la liste, tant pour les tests PCR que les antigéniques. Les modalités pratiques sont mentionnées pour chaque lieu de dépistage. La preuve du résultat du test peut être fournie en version papier ou numérique.