S’il aura bien lieu, le bal populaire déjà presque sold out: « Ce sont les Marollingstone ! »

Après la version en ligne de l’an passé, le bal populaire du 20 juillet sera de retour cette année, en version réduite et sur réservation. A peine mises en ligne, les places s’arrachent déjà.

On pourra à nouveau danser sur la place du jeu de balle le 20 juillet prochain, enfin presque ! Le bal populaire, l’un des grands événements des festivités du 21 juillet, sera de retour dans quelques jours, après une édition virtuelle l’an dernier à cause de la pandémie. « Ce ne sera pas encore tout à fait la même chose qu’avant, mais c’est la preuve qu’il est temps de se retrouver, se réjouit Philippe Close, le bourgmestre bruxellois. Il n’y aura pas autant de monde, mais au moins on sera là. »

Les grands événements étant toujours limités à 2500 personnes, pas question d’annuler la fiesta la quartier des Marolles pour une seconde fois, mais les organisateurs ont dû s’adapter. « L’édition 2021 sera organisée selon le protocole de l’Horeca, précise Frank Anthierens » , organisateur et créateur du Bal National et du Resto National.

Les organisateurs annoncent un spectacle plus posé, plus calme, moins démonstratif et une ambiance plus intimiste et cosy. « Mais l’esprit bruxellois sera, lui, bien présent », promettent-ils.

Concrètement, le cœur de la place du jeu de balle ne pourra accueillir que 849 personnes, par bulles. « Pour ce faire, il faudra réserver sa place par table et payer cinq euros par personne, ajoute Frank Anthierens. Cela donnera droit à deux boissons, c’est-à-dire que le spectacle sera, lui, totalement gratuit comme les années précédentes. »

Les cafés autour de la place pourront, eux aussi, ouvrir leur terrasse et leurs visiteurs pourront assister au spectacle d’un peu plus loin, mais un périmètre sera dessiné autour du quartier et les accès à celui-ci seront limités. « En concertation avec les tenanciers, nous avons estimé qu’il y avait 1300 places disponibles tout autour de la place, précise l’organisateur. La police effectuera un comptage et pourra fermer les accès si elle estime qu’il y a trop de monde. »

Sur place, les règles sanitaires seront d’application. Le port du masque sera obligatoire en cas de déplacement et du gel hydroalcoolique sera disponible.

Sur scène, Wendy Van Wanten (une diva flamande des années 80), Cloclo Experience, Alec Mansion & Thom Dewatt, Boma & De Schlagerparade et The Planes sont annoncés.

Mise en vente depuis ce week-end, les places pour le Bal national sont malheureusement déjà presque sold out. « Preuve que les gens attendent réellement l’événement, se réjouit Frank Anthierens. Les places partent comme pour un concert de rock. Ce sont en quelque sorte les Marollingstone (rires). »

Et pour ceux qui n’auront pas la chance de participer à l’événement sur place. Celui-ci sera diffusé en direct sur Bruz et Bx1, les chaînes d’infos régionales.

Par contre, comme l’an dernier, les festivités du 21 juillet seront, elles, limitées. Les animations du parc Royal sont annulées cette année encore, comme le traditionnel feu d’artifice.