Eupen – Saint-Trond pour le retour des supporters au Kehrweg ce samedi

Le communiqué de l’AS Eupen:

La longue période de matchs de foot sans spectateurs dans le stade prendra fin pour l’AS Eupen et ses supporters ce samedi 17 juillet. Le dernier match de préparation pour la nouvelle saison contre Saint-Trond, un adversaire de la D1A, aura lieu à partir de 16.00 heures sur le terrain A du Stade au Kehrweg. Les spectateurs y sont autorisés pour la première fois depuis 11 mois. Cependant, l’AS Eupen, en tant qu’organisateur, doit continuer à suivre les directives Covid-19 qui sont toujours en vigueur.

Il s’agit notamment de l’obligation de porter un masque sur le chemin vers la place assise. Toutefois, l’interdiction générale de fumer s’appliquera dès cette nouvelle saison dans tous les stades de la Jupiler Pro League. L’entrée au stade se fera à partir de 15h00. Compte tenu des règles actuelles du Covid, la capacité totale du Stade au Kehrweg se limite pour le moment encore à un maximum de 2000 spectateurs.

Tickets à 10€, entrée gratuite pour les détenteurs d’abonnements.

La vente des tickets pour le match d’ouverture de la saison de l’AS Eupen samedi prochain contre Saint-Trond aura lieu à partir du mardi 13 juillet à 17h00 jusqu’au samedi 17 juillet à 12h00 exclusivement en prévente via le Ticket-Onlineshop. Seuls les clients enregistrés de l’AS Eupen y ont accès. Les tickets coûte 10€ pour les adultes et 5€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les détenteurs d’abonnements pour la saison bénéficient d’une entrée gratuite, mais doivent réserver leur billet gratuit via le Ticket-Onlineshop. Les détenteurs d’un FlexiTicket bénéficient d’une réduction de 50% et doivent réserver leurs tickets et faire valoir leur réduction aussi via le Ticket-Onlineshop. À partir de cette saison, les billets d’entrée au stade ne doivent plus être imprimés mais peuvent également être présentés via un smartphone. Les clients de la KAS qui n’ont pas accès à l’internet ou qui ont des questions spécifiques peuvent contacter le bureau de l’AS d’Eupen par téléphone (087 56 13 77) ou par e-mail sous ticketing@as-eupen.be.

Être assis en groupe grâce à l’Option «Friends»

Pour l’instant, la KAS Eupen ne vend que des tickets pour des places assises. Un maximum de 8 spectateurs peuvent se réunir en groupe et s’asseoir les uns à côté des autres. Comme à partir de cette saison, chaque ticket doit être personnalisé en raison des nouvelles règles de sécurité en vigueur pour tous les stades belges, on ne peut plus réserver jusqu’à 4 tickets à son nom. C’est pourquoi l’AS Eupen a mis en place dans son Ticket-Onlineshop le menu «Friends». Ici, chaque client enregistré peut réserver les tickets pour un maximum de 8 personnes via l’adresse e-mail enregistrée et le consentement de chacun ses amis, qui peuvent ensuite être contactés sous leurs adresses respectives et qui seront placés en groupe pour le match respectif.

Paiement sans espèces avec la KASPaycard

Le système de paiement sans espèces et sans contact, pratique, rapide et hygiénique, s’est entre-temps imposé aussi au Stade du Kehrweg. Ainsi les boissons et les snacks, qui seront à nouveau offerts par Bevers, partenaire de la KAS Eupen, aussi lors du match de préparation contre Saint-Trond, ne peuvent être payés qu’avec la carte de paiement de l’AS Eupen. La KASPaycard peut être achetée les jours de match contre une caution de 2€ et peut être connectée et rechargée via le compte du client. Les détenteurs de cartes d’abonnement de la saison passée peuvent encore utiliser le crédit existant sur leur carte lors du match contre Saint-Trond. Dès le premier match à domicile de la nouvelle saison (le 31 juillet contre Anderlecht), le crédit sera transféré sur le nouvel abonnement de la saison 2021-2022. En principe, le crédit de la KASPaycard peut être rechargé à domicile ou sur place dans le stade.