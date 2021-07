Pour Monsieur Cartes sur table, la vie est belle, parfois…

Ancien journaliste rendu célèbre par l’émission de la RTBF «Cartes sur table» qu’il a animée durant dix ans, député et sénateur ensuite, Jean-Paul Procureur a toujours baigné dans l’univers de l’écriture. Il sort son 5e livre.

Alors qu’il vient de décrocher son diplôme de journaliste à l’ULB après un passage par la faculté de sociologie de Liège, Jean-Paul procureur débute sa vie professionnelle en vendant… des livres.

Un véritable signe du destin pour celui qui, des années plus tard, signera cinq ouvrages, dont trois biographies familiales. Et, même si son dernier ouvrage en date semble, lui-aussi, appartenir à cette catégorie, Jean-Paul Procureur s’en défend. «Pour moi, ‘‘La vie est belle, parfois’’ est un roman de la première à la dernière page. Même sur les passages qui concernent ma famille, je me suis permis des libertés…»

Comme, par exemple, dans ce chapitre très émouvant où il raconte par le détail l’enterrement de sa maman. Fort heureusement, à l’aube de la nonantaine, cette dernière a toujours bon pied, bon œil. Elle a d’ailleurs eu l’occasion de lire (et de critiquer) ce passage. Cela, dans le confort discret de sa petite maison du bord du canal (de Péruwelz) que Jean-Paul évoque dans son roman.

Alésia – c’est le (vrai) prénom de sa maman – est au centre de cet ouvrage qui évoque en réalité deux histoires.

Deux histoires où se mêlent des destins confrontés à la maladie

«Cela m’aurait fait du bien, pourtant, d’en parler avec ma mère… Cela m’aurait un peu soulagé, allégé, je ne sais pas, de lui annoncer ce qui m’arrivait. Comme quand on est petit et que l’on crie: ‘‘Maman, bobo!’’»

Dès les premières lignes, Jean-Paul donne le ton d’un récit mêlant divers destins animés par la soif de vivre, mais confrontés à des problèmes de santé. Ceci n’est pas une biographie, mais un roman… Même si l’on retrouve sur la couverture, la photo de l’auteur et de son frère quand ils étaient enfants en compagnie de leur papa… Com.

Celui d’un père atteint d’une maladie incurable, mais parti trop tôt; celui d’un couple illégitime où l’amant abdiquera face au crabe; celui d’un frère toujours omniprésent dans les pensées quotidiennes de sa mère. Celui aussi de cette dernière, la matriarche qui, atteinte du Covid, se retrouvera clouée, malgré elle, dans un lit d’hôpital. Et enfin, celui d’un fils, qui, par pudeur, mais aussi et surtout par amour, cachera être, lui aussi, touché par un cancer (de l’intestin). Des destins que l’on partage au fil des pages, dans l’intimité de chaque personnage.

Un roman, certes, mais qui contient des parts de vérité…

L’auteur n’aime guère s’étendre sur la réalité des situations qui l’ont inspiré. Il en est toutefois une essentielle qui se veut le catalyseur de son écriture: Jean-Paul a, comme certains de ses personnages, réellement été touché par le cancer qui, fort heureusement, et grâce à la ténacité d’un spécialiste, a été soigné à temps. Cela lui a cependant valu plusieurs séjours à l’hôpital. Vraie aussi: l’hospitalisation de sa maman qui, après un passage au Chwapi (un nom que l’on retrouve dans le livre) s’en est sortie, elle aussi. Quant à la promesse émouvante qu’un fils fait à sa mère en guise de conclusion de l’ouvrage, elle est aussi inspirée d’une situation bien réelle. C’est vrai, la vie est belle, parfois.

Souvent même…

En ch’ti dans le texte….

Originaire de Wasmes-Audemetz-Briffoeil où il a vu le jour le jour le 6 février 1952, Jean-Paul Procureur reste d’autant plus attaché à cette région, et à la Wallonie picarde en général, que sa maman y habite toujours.

C’est d’ailleurs généralement en ch’ti que celle-ci s’adresse à son fils, tout particulièrement quand il s’agit de porter un regard critique sur ses écrits.

C’est aussi dans cette savoureuse langue picarde qu’elle exprimera sa volonté de quitter au plus vite son lit d’hôpital du Chwapi où le Covid l’a amenée, malgré ses protestations.

C’est donc tout naturellement que Jean-Paul reproduit certains propos d’Alésia en ch’ti.

«J’ai bien insisté auprès de la maison d’édition (NDLR: d’origine parisienne mais implantée également à Louvain-La-Neuve) pour que l’on ne change pas un iota au discours d’Alésia. Par chance, le correcteur est d’origine tournaisienne et il a bien compris et respecté mon souhait…»

Ce qui nous permet de lire des répliques aussi savoureuses que celle livrée à son fils lorsqu’elle a appris dans quelle aile de l’hôpital elle serait hospitalisée: «Et tu sais du qu’chez qu’ils vont me mettre?… En gériatrie!»

Bien connu comme animateur de l’émission «Cartes sur table» de 93 à 2003, Jean-Paul intègre la RTBF en 78, à l’âge de 26 ans, rejoignant l’équipe d’Hainaut matin au centre régional de Mons. Entré en politique en 2004, il devient député et ensuite sénateur jusqu’en 2010. Il est revenu deux ans au sein de la RTBF, où Il a travaillé dans les coulisses de l’émission «On n’est pas des pigeons». À 60 ans, il prend sa prépension et travaille comme chargé de mission (dans la communication) pour les cabinets de Carlo Di Antonio et de Maxime Prévot. Il est également bénévole pour la ligue braille où il enregistre des livres – mais aussi d’autres types d’écrits comme des recettes de cuisine, ou des cours de droit, par exemple – à l’usage des malentendants. Enfin, il est toujours conseiller au CPAS de Soignies.

«la vie est belle, parfois». Par Jean-Paul Procureur. Roman. Collection Encres de vie. Éditions L’Harmattan.