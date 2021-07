Une grève pour rappeler ses promesses au gouvernement au CHU Ambroise Paré

Des infirmiers veulent rappeler au gouvernement ses promesses de revalorisation du métier, qu’ils estiment non-tenues. L’activité hospitalière ne sera pas perturbée.

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, la colère monte dans les rangs infirmiers. Porté aux nues au premier confinement, ces soldats de la santé publique ont le sentiment d’avoir rapidement été oubliés, de même que les promesses faites par les autorités politiques.

«Après la première vague, on a eu droit à toute une série de promesses: on promettait une revalorisation du métier, une hausse des salaires, de l’attractivité du métier, qui est en pénurie avec beaucoup de services en sous-effectif», énumère Julien Fagnot, infirmier en unité de soins intensifs à l’hôpital Ambroise Paré.

Des promesses non-tenues estime-t-il: «nous sommes toujours au point zéro, comme avant la première vague.» Avant le Covid, les blouses blanches grognaient déjà. 16 mois plus tard, c’est le ras-le-bol et elles entendent le signifier aux gouvernements en décrétant une grève ce jeudi 15 juillet à l’hôpital montois, inspirée des mouvements sociaux à l’hôpital Érasme. «On a trouvé logique de les suivre pour lancer un mouvement interhospitalier.»

«C’est une grève non-syndiquée qui sera menée par le personnel infirmier de 7 services qui vont protester par rapport aux promesses non-tenues du gouvernement. Nous ne visons pas de la direction de l’hôpital», précise-t-il.

Pas de perturbations

En tout, une centaine de personnes issues de sept services ont déposé un préavis de grève. Qui sera surtout symbolique. «Nous nous relaierons sur l’esplanade de l’hôpital pour donner de la visibilité au mouvement et espérer faire entendre le message.»

Mais pas question de perturber l’activité hospitalière: les consultations et interventions auront lieu comme prévu; le mouvement n’entrainera aucune annulation, assure Julien Fagnot.

«Le but de cette première grève est de nous montrer et de rassembler un maximum de personnes autour de ce mouvement. Le but, c’est de montrer que nous sommes là et que nous entendons continuer à mener des actions et à montrer qu’on ne lâche rien.»

Cette première grève en appelle donc d’autres, qui se durciront si les infirmiers et infirmières continuent de ne pas se sentir écoutés par les gouvernements.

5 hôpitaux en grève

Outre Ambroise Paré, d’autres hôpitaux devraient connaitre des actions, à Bruxelles et en région liégeoise: Érasme, Saint-Pierre, Saint-Luc, l’hôpital de la Citadelle et André Renard (Herstal).