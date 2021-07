AS Eupen: Jérôme Déom (ex-Standard, Maastricht) rejoint les Pandas

Le communiqué de l’AS Eupen:

L’AS Eupen a engagé un nouveau milieu de terrain. Jérôme Déom rejoint la KAS Eupen en provenance du club de deuxième division néerlandaise MVV Maastricht. Le joueur de 22 ans est originaire de la province du Luxembourg et a été formé au Standard de Liège. En tant que jeune, il a été appelé à 20 reprises dans l’équipe nationale belge. Au MVV Maastricht, Jérôme Déom était un joueur titulaire et a fait la saison passée lors des 38 journées de championnat 37 apparitions. Il a marqué 3 buts et donné 8 passes décisives.

À Eupen, Jérôme Déom a signé un contrat de trois ans jusqu’au 30 juin 2024.

Le directeur général de l’AS Eupen Christoph Henkel se réjouit de l’arrivée de ce nouveau milieu de terrain. «Jérôme Déom est un joueur qui court beaucoup et qui est techniquement très fort. À 22 ans, il a en plus un grand potentiel de développement. Il correspond donc à notre profil recherché et à notre philosophie de jeu. Nous sommes heureux que Jérôme fasse avec nous le pas vers la 1ère ligue et nous nous réjouissons de notre collaboration avec lui.»

L’AS Eupen souhaite la bienvenue à Jérôme Déom au sein de son équipe.