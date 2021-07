Fortes pluies en vue: alerte jaune durant 3 jours, le 1722 activé

L’été se cache à nouveau cette semaine. Les parapluies seront bien nécessaires ces prochains jours.

L’Institut royal de météorologie émet une nouvelle alerte jaune à cause des pluies abondantes qui vont s’abattre. L’alerte débute ce mardi matin et est prévue jusqu’à la nuit de jeudi à vendredi. Le SPF Intérieur a d’ailleurs temporairement activé le numéro 1722 destiné aux interventions non-urgentes des pompiers. On peut s’attendre ainsi d’après plusieurs modèles de prévision à des cumuls de pluie de 30 à 60 mm dans le centre, 50 à 100 mm sur l’est et de 80 à 130 mm au sud du sillon-Sambre-et-Meuse, voire 150 mm très localement.

D’intenses averses s’abattent dès ce mardi sur l’est du pays, parfois accompagnées d’un coup de tonnerre. Sur l’ouest, les précipitations seront moins importantes. Le temps pourrait même rester sec sur l’extrême ouest et au littoral, mais le ciel sera couvert, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima se situeront entre 17 et 20 degrés, sous un vent faible puis modéré, qui soufflera de secteur nord à nord-est.

Les averses persisteront en soirée et pendant la nuit sur l’est et sur la partie centrale du pays. Sur l’ouest, le temps restera vraisemblablement plus sec. Les minima oscilleront entre 14 et 17 degrés sous un vent modéré de nord-ouest. A la côte, il soufflera assez fort à fort de nord à nord-ouest.

25 degrés ce week-end

Mercredi et jeudi, les précipitations seront encore abondantes dans le centre et l’est du pays, avec un risque d’orage. Le mercure atteindra de 17 à 22 degrés.

L’accalmie est prévue pour vendredi avec un temps généralement sec, à quelques averses près. Puis le temps se réchauffera ce week-end, avec des maxima de l’ordre de 25 degrés.