JO 2020: plus de 70% des Belges désintéressés par les Jeux de Tokyo

À l’instar des Japonais, les Jeux olympiques de cet été n’intéressent pas grand monde en Belgique.

Plus de sept Belges sur dix se disent désintéressés par les Jeux olympiques qui se dérouleront dans des circonstances particulières du 23 juillet prochain au 8 août à Tokyo, au Japon, ressort-il d’un sondage réalisé par l’institut Ipsos et publié ce mardi. Quant aux Japonais interrogés, seuls 22% d’entre eux estiment que les JO devraient avoir lieu en raison de la pandémie de coronavirus.

Dans ce sondage réalisé dans 28 pays, 43% des personnes sondées pensent que les JO de Tokyo devraient avoir lieu.

Le Japon, pays hôte de ces JO reportés d’un an à cause de la pandémie, n’est pas le pays le moins enthousiaste, la 28e et dernière place revenant à la Corée du Sud (14%), tandis que la Turquie (71%), l’Arabie saoudite (66%) et la Russie (61%) sont les plus favorables à la tenue des compétitions olympiques.

Japon et Corée du Sud figurent également parmi les pays les moins intéressés: 68% des Japonais ne sont pas très intéressés ou pas du tout intéressés par «leurs» JO, chiffre grimpant à 70% pour les Sud-Coréens. Mais la palme du désintérêt revient aux Belges (72%), selon les résultats du sondage.

À l’inverse, les Indiens sont les plus intéressés (70%), devant les Sud-Africains (59%) et les Chinois (57%).

Le sondage a été réalisé auprès de 19.510 personnes dans 28 pays entre le 21 mai et le 4 juin.