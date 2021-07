Le centre de vaccination fermera le 17 août

Le centre de vaccination de Waremme fermera définitivement ses portes le 17 août. Il est donc temps pour les indécis de se décider…

Après, c’est fini. Le 17 août, le centre de vaccination de Waremme fermera définitivement ses portes. Néanmoins, tous ceux qui veulent se faire vacciner pourront encore le faire jusqu’au 21 juillet, sans invitation et sans rendez-vous. «On continue à organiser des journées portes ouvertes tous les jours jusqu’à cette date, informe le docteur Johan Sterkendries, coordinateur du centre de vaccination hesbignon. Après, seules les personnes qui doivent recevoir leur seconde dose seront admises, sauf pour le Johnson & Johnson qui n’en nécessite qu’une. Mais ce n’est que pour les 41 ans et plus.»

À Waremme, 59% de personnes ont reçu leur première dose tandis que 82% sont totalement vaccinées. Et en tout, ce sont 45 000 doses qui ont été injectées depuis le début de la campagne de vaccination début mars. «C’est une bonne chose, ajoute le médecin. Je ne l’invite pas mais le variant Delta peut maintenant venir sans que cela n’ait une incidence trop grave sur les contaminations, encore moins sur les hospitalisations.»

Vers une troisième dose du vaccin?

Cependant, le docteur s’interroge sur cette période post-Euro de football et les retours de vacances à venir. «On pourrait assister à un regain des contaminations. Mais pas des hospitalisations, ou très peu.» C’est que les vaccins actuels restent efficaces contre cette souche du Covid-19, selon les données à disposition des professionnels de la santé. «On verra ce que le terrain nous apprendra en la matière. On surveille notamment l’évolution de l’épidémie en Angleterre et en Italie où le variant est très présent.»

Il se dit depuis un certain temps qu’une troisième dose de vaccin pourrait être inoculée en rappel, notamment pour faire face aux variants. «Il y a beaucoup de spéculations à ce sujet. Les producteurs de vaccins aimeraient que ça se fasse mais les médecins étudient encore la question. Personnellement, j’opterais pour une troisième dose ciblée aux personnes d’un certain âge ou qui souffrent de grosses comorbidités, un public qui produit moins d’anticorps. Mais encore faut-il déterminer avec précision ce que veut dire “ grosses comorbidités ”. Mais avant de parler de troisième dose, terminons d’observer les deux premières. Il ne faut pas aller trop vite.»

