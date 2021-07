Accord trouvé: Zinho Vanheusden prêté un an au Genoa par l’Inter

L’ancien défenseur du Standard, acheté par l’Inter Milan, fera ses armes au Genoa cette saison.

Il avait déjà quitté la rubrique Standard pour la rubrique football étranger en paraphant un contrat de cinq saisons (revalorisé) à l’Inter, il y a quelques jours. Mais voilà désormais Zinho Vanheusden fixé sur les couleurs sous lesquelles il évoluera ces prochains mois. Comme nous vous l’annoncions et ce, malgré l’intérêt de Cagliari, le Genoa (11 du championnat italien la saison dernière) est parvenu à trouver un accord avec l’ancien capitaine du Standard et avec le club milanais pour un prêt sec d’une saison, sans option. Une excellente nouvelle pour le défenseur de 21 ans, qui va découvrir la Serie A et y faire ses armes avant de faire, il l’espère, son retour à l’Inter, qui croit beaucoup en lui.

Avec ce prêt, le Diable Rouge, qui a déjà rejoint les hommes de Davide Ballardini en Autriche, espère vivre une saison sans blessure et avec beaucoup de temps jeu. En prévision, notamment, de la Coupe du monde 2022 au Qatar qu’il espère bien disputer avec l’équipe nationale. Une équipe belge dans laquelle il est amené à devenir l’un des leaders défensifs dans les années à venir.