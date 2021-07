Pass sanitaire élargi, vaccination obligatoire, la France prend de nouvelles mesures

La France va étendre le pass sanitaire et imposer la vaccination obligatoire pour les soignants afin de renforcer la lutte contre le Covid-19.

Pass sanitaire élargi, état d’urgence, vaccination obligatoire, le président français a annoncé de nouvelles restrictions. Des mesures qui auront un impact sur les vacanciers belges ou étrangers qui se rendront en France.

1. Contrôles aux frontières

D’une part, les contrôles aux frontières seront renforcés pour les voyageurs en provenance des pays à risques comme l’Espagne ou le Portugal

2. Extension du pass sanitaire

Le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture mais aussi aux bars, aux restaurants, aux centres commerciaux ainsi qu’aux trains et aux cars dès le mois d’août à partir de 12 ans.

«Le pass sanitaire s’appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets, là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux», a déclaré M. Macron, qui a ajouté qu’il serait aussi imposé dans une dizaine de jours pour les lieux de loisirs et culture.

A partir du 21 juillet, il sera obligatoire dans tous les événements recevant plus de 50 personnes.

3. Etat d’urgence en Martinique et à La Réunion

L’état d’urgence sanitaire va être déclaré mardi en Martinique et à La Réunion, et un couvre-feu y sera instauré.

4. Vaccination obligatoire

La vaccination sera obligatoire pour les soignants au 15 septembre. Il a par ailleurs laissé entendre qu’une vaccination obligatoire pourrait à l’avenir être envisagée.

Le chef de l’Etat a justifié cette décision, qui sera entérinée en Conseil des ministres, par le «niveau de vaccination insuffisant» et par la «forte pression» hospitalière dans ces deux territoires, lors d’une allocution télévisée.

