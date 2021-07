Se faire tester un jour férié: mieux vaut anticiper!

Certains voyageurs, notamment les enfants ou adultes non-vaccinés, doivent réaliser un test Covid préalable pour pouvoir voyager. Une démarche a priori simple sauf si vous partez le lendemain d’un jour férié. Mais une nouvelle solution s’offre à vous depuis lundi.

Louise a huit ans. Dans quelques jours, elle embarquera avec sa maman et sa petite sœur pour aller retrouver ses grands-parents qui vivent en Italie. Des retrouvailles attendues et programmées de longue date mais qu’un grain de sel est venu perturber.

Pour pouvoir monter dans l’avion, Louise devra montrer patte blanche et disposer d’un résultat de test PCR négatif, comme exigé en Italie. A priori, rien d’impossible. À un détail près: elle voyagera le 22 juillet, au lendemain de la Fête nationale et donc un jour férié. Le début d’un casse-tête à plusieurs équations.

Il faut s’armer de patiente

Rendez-vous est pris pour réaliser un test le 20 juillet au CHR de Namur. Problème, le résultat de celui-ci sera périmé à l’atterrissage en fin de journée le jeudi 22 en Italie, les 48 heures de validité étant écoulées (lire ci-contre). Seule solution, se faire tester le 21 juillet. Des solutions, moins nombreuses, existent. Un nouveau test est réservé, le 21 dans l’après-midi dans le centre agréé de Belgrade. A priori, la solution parfaite. Mais là encore, un doute subsiste: le résultat sera-t-il fourni dans les délais? On nous promet ledit résultat dans un délai de 24 à… 48 heures.

Le test antigénique disponible depuis lundi

Que faire: se présenter avec un résultat négatif périmé ou prendre le risque de ne pouvoir fournir le fameux QR code requis à l’aéroport.

Le stress monte chez les parents. Les coups de téléphone se multiplient pour trouver une solution. Y compris auprès de laboratoires privés supposés être plus rapidement dans l’analyse de l’échantillon. Les deux laboratoires consultés seront fermés le 21 juillet.

La solution viendra pourtant de chez eux. «Vous avez vérifié si le pays accepte le test antigénique?»

Certains pays (lire par ailleurs) se contentent d’un test antigénique, qui peut être effectué depuis ce lundi dans les pharmacies sur base d’une réservation préalable. C’est le cas de l’Italie. Par sécurité, un rendez-vous est donc pris dans une pharmacie voisine pour réaliser un test antigénique le matin du grand départ au cas où les résultats du test PCR ne seraient toujours pas connus. L’histoire s’arrête a priori là, après plusieurs jours de discussion et de stress.

Jamais submergés

Subsiste tout de même une interrogation: ne faudrait-il pas renforcer les solutions de testing les dimanches ou jours fériés?

Il y a des jours où l’on réalise plus de tests et d’autres où l’on en réalise moins, ça va par vagues.

Au cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, on se veut rassurant. «Il y a des jours où l’on réalise plus de tests et d’autres où l’on en réalise moins, ça va par vagues. Mais on a été capables les jours de pics de réaliser 80 000 tests en une journée», explique un porte-parole du ministre socialiste. Qui rappelle que «les jours fériés ne le sont pas pour les centres». À l’entendre, la capacité serait suffisante les jours en question. Quitte à se déplacer un peu plus loin.

Pour vérifier les disponibilités 7 jours sur 7, le cabinet renvoie vers le site info-coronavirus.be. La procédure à suivre y est expliquée en détail. Il ne reste ensuite plus qu’à croiser les doigts et espérer que tout le monde ne se soit pas passé le mot pour partir le 22 juillet. Et, surtout, que le test de Louise soit négatif.