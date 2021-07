Le débrief du jour: retour triomphal des Italiens | Ces pays qui passent au vert | Décès d’un chef de patro

Giorgio Chiellini et les joueurs italiens paradent avec la coupe. AFP

Les joueurs italiens ont pu savourer leur titre devant leurs supporters, changement de code couleur pour les voyages dans ces pays, un dramatique accident à Bertrix: voici le condensé de l’actualité de ce lundi 12 juillet 2021.

1. La Squadra Azzura savoure devant ses supporters

Fraîchement sacrés champions d’Europe après avoir battu l’Angleterre aux tirs au but à Wembley, les joueurs de la Squadra Azzura ont fait leur retour au pays sous les applaudissements des supporters.

2. De nouveaux pays passent au vert

Chaque lundi, le SPF Affaires Étrangères adapte sa carte des destinations en fonction de la situation sanitaire présente dans chaque pays du monde. Si les Balkans repassent peu à peu au vert, d’autres régions virent au rouge.

3. Les jeunes ados peuvent se faire vacciner

Cinq jours après le feu vert des autorités, les jeunes de 12 à 15 ans désireux de se faire vacciner peuvent venir accompagnés de leur(s) parent(s) dans les centres de vaccination à partir de ce lundi 12 juillet. C’est le cas en Wallonie tandis qu’à Bruxelles les convocations sont annoncées pour cette semaine également.

4. Dramatique accident pour un chef de patro

On a appris ce lundi le drame qui s’est joué ce dimanche soir, rue de Gurhaumont à Jehonville dans la commune de Bertrix. Une voiture circulait, avec trois chefs du patro de Tamines à bord, lorsqu’elle a raté un virage et a terminé sa course contre un arbre. Le conducteur, né en 2002, est décédé.

5. 15 jours de congé de paternité pour eux aussi

La commission Éducation du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé un projet de décret qui porte dès cette année le congé de paternité des enseignants de 10 à 15 jours ouvrables, comme appliqué au niveau fédéral depuis plus de six mois déjà.

