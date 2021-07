Après une année d’abstinence, la Foire du Midi de Bruxelles est de retour: «Heureux de retravailler après des mois de disette»

Après une année d’absence, la Foire du Midi fera son grand retour sur le boulevard du centre de la capitale et ce pendant un bon mois, du 17 a 22 août.

Après avoir tenté un bras de fer avec les autorités et défilés dans les rues de Bruxelles l’été dernier, les forains avaient été contraints de libérer le boulevard du Midi et démonter leurs engins sans même avoir pu ouvrir un seul jour. Un an plus tard, même si le virus n’a pas encore totalement laissé tranquille la Belgique, les attractions des forains bruxellois seront bien de retour. «La Foire du Midi reprend ses quartiers, annoncent fièrement les autorités bruxelloises. Un événement important puisque de nombreuses familles ne connaîtront pas, cette année encore, la route des vacances. Ils auront ainsi l’occasion de redécouvrir le temps d’une journée ou d’un week-end sa célèbre Foire du Midi.»

Du côté des forains, après une année de galère où la plupart des festivités leur ont été interdites, le sourire est de retour sur les visages. «Après des mois de disette, nous sommes très heureux de pouvoir retravailler et de partager à nouveau avec tous les visiteurs la passion de la Foire», se réjouit déjà Patrick De Corte, président des forains bruxellois.

Aux quatre coins de la Foire, les consignes sanitaires seront rappelées, alors que du gel hydroalcoolique sera mis à disposition un peu partout.

Le Covid toujours bien présent, l’ouverture de 2021 se fera sous certaines conditions, mais les Forains l’assurent, le principal, l’assument pour toutes et tous, sera, lui, bien présent. «Le masque sera par contre obligatoire sur le champ de Foire pour les visiteurs et les forains (NDLR : pour les plus de douze ans), précisent encore ces derniers. Un sens de circulation sera établi au sein de chacune des quatre zones de la Foire et les forains veilleront au respect des protocoles sanitaires au sein de chaque attraction. Aux quatre coins de la Foire, les consignes sanitaires seront rappelées, alors que du gel hydroalcoolique sera mis à disposition un peu partout.»

Contraints d’annuler l’événement en toute dernière minute l’an dernier, ce qui avait provoqué l’ire des forains occupés de s’installer, les autorités communales ont cette fois donné leur autorisation. Il n’y aura pas de mauvaise blague cette fois. «Notre volonté est de permettre au cœur de Bruxelles de revivre et à notre capitale de s’animer à nouveau, et ce en toute sécurité sanitaire», confirme Fabain Maingain, échevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles.

Un site plus grand

Au total, ce sont 129 attractions et manèges qui sont attendus sur les deux kilomètres qui leur sont réservés sur le boulevard du midi. Pour permettre d’accueillir plus de monde au même moment, le site a d’ailleurs été agrandi. Il s’étendra désormais depuis les Arts et Métiers, juste à côté de l’arrêt de tram. «Les plus grandes attractions ont été déplacées pour accueillir les adeptes de sensations fortes, notent les forains. Le champ de foire ainsi étendu comprendra plus de terrasses et d’espaces ouverts, et permettra au mieux de respecter la distanciation entre les personnes.»

Une meilleure intégration dans son environnement urbain

Par ailleurs, pour répondre aux craintes et critiques de certains riverains, la Foire a vu ses horaires quelque peu rabotés. En semaine, les attractions devront s’arrêter à minuit et une heure plus tard durant le week-end. La musique devra quant à elle être contrôlée en permanence pour les attractions les plus bruyantes. Et cette année, pour diminuer la pollution, les forains devront trier encore un peu plus leurs déchets.