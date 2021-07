Covid: un test positif sur trois à Bruxelles fait suite à un voyage

Environ 9.400 tests sont effectués chaque jour à Bruxelles actuellement, avec des données qui, au mieux, interpellent, voire inquiètent. Notamment sur les retours de voyage.

Comme ailleurs dans le pays, les contaminations au coronavirus augmentent dans la capitale. Bruxelles a vu son taux d’incidence sur 14 jours grimper de 78 cas par tranche de 100.000 habitants à 109 cas/100.000 habitants.

«L’augmentation découle aussi du nombre de tests effectués», a précisé Inge Neven, responsable du service d’inspection de l’hygiène de la Commission communautaire Commune de Bruxelles (Cocom), au cours d’une conférence de presse.

Le nombre de tests «pré-voyage» explique notamment une partie de l’augmentation, ainsi que les tests «post-voyage».

«Les hospitalisations sont en très légère hausse à Bruxelles, sauf en soins intensifs où ça diminue. Il y a eu 2 décès sur les 7 derniers jours, on est en baisse ici», a-t-elle ajouté en commentant les derniers chiffres.

10.000 personnes de zone rouge chaque semaine

Les voyages sont un gros point d’attention actuellement, avec la crainte de voir le virus entrer dans le pays en cadence avec les personnes infectées à l’étranger.

Environ 10.000 personnes reviennent d’une zone rouge chaque semaine à Bruxelles. Et font grimper les tests positifs.

«20% des tests positifs dans la capitale proviennent des personnes revenant de voyages, en dehors des zones les plus à risque. On peut y ajouter 10% pour les personnes revenant de zones rouges. Au total, on a donc plus ou moins un tiers des cas actuels à Bruxelles qui proviennent d’un retour de voyage», a précisé Inge Neven.

La responsable du service d’inspection de l’hygiène de la Cocom ne peut que marteler l’importance de se faire tester. «On voit qu’une personne sur deux seulement s’est fait tester», déplore-t-elle. «On a tout intérêt à se mettre en quarantaine et à faire les tests de dépistage après 1 et 7 jours, peu importe la zone d’où on revient».

Elle a poursuivi son intervention en rappelant les chiffres de la vaccination et l’importance aussi de se faire vacciner. «C’est le moment ou jamais», alors que 7 centres de vaccination bruxellois contre le Covid fermeront leurs portes d’ici fin août.

Les chiffres augmentent dans la capitale, mais Bruxelles n’atteindra pas son objectif de 70% de vaccination à la mi-juillet. Un chiffre «difficile à atteindre, mais toujours possible, un peu plus tard que prévu, si tout le monde s’y met», a conclu Neven.