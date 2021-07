La princesse Delphine présente au défilé du 21 juillet

La princesse Delphine et son compagnon Jim O’Hare seront de la partie aux festivités officielles du 21 juillet, à Bruxelles, a annoncé le Palais lundi. Le couple sera présent dans l’après-midi, tout comme le roi Philippe et la reine Mathilde, la princesse Astrid et son époux, et le prince Laurent, dans la tribune royale de la place des Palais, pour assister au traditionnel défilé.

Pour celle que l’on peut appeler depuis plusieurs mois «Delphine de Saxe-Cobourg», il s’agira d’une primeur: la fille du roi Albert II a été reconnue officiellement en tant que telle l’année dernière, après un long combat judiciaire. L’artiste de 53 ans est depuis déjà apparue dans son rôle de membre de la famille royale, par exemple quand elle a rendu visite en novembre à un hôpital des Marolles.

Le 21 juillet, le traditionnel Te Deum aura lieu en matinée, à la cathédrale des Saints Michel et Gudule, en présence du Roi et de la Reine. La princesse Astrid et le prince Lorenz se rendront quant à eux au Te Deum de la cathédrale Saint-Quentin, à Hasselt (Limbourg), tandis que le prince Laurent sera à la collégiale Sainte-Waudru de Mons.

Le couple royal se rendra plus tard dans la journée à la résidence pour adultes handicapés mentaux? Farra Clerlande, à Ottignies (Brabant wallon), et visitera également le Centre national de la Sclérose en Plaques de Melsbroek (Brabant flamand).