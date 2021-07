«La 4e vague de contaminations Covid arrivera, on verra pour les hospitalisations», prévient Morreale

La ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, a fait le point sur la vaccination contre le Covid-19, le variant Delta et les retours de vacances, alors que se tiendra un nouveau Comité de concertation (Codeco) ce vendredi.

Le variant Delta rôde et représente désormais la majorité des infections au coronavirus en Belgique. Une situation qui appelle à la prudence, alors qu’un Codeco doit se réunir ce vendredi 16 juillet.

«On l’observe actuellement aux Pays-Bas: le variant Delta a provoqué une montée exponentielle des contaminations. Pour combattre cela, il faut absolument que l’on vaccine», a rappelé Christie Morreale, ce matin, en étant interrogée par Maxime Binet sur DH Radio.

La ministre wallonne de la Santé ne plaide pas forcément pour un tour de vis, mais veut jouer la prévention.

«Il faut que l’on continue à respecter les règles, notamment les gestes barrières. Hier, j’ai vu de scènes de liesse lors de la finale (de l’Euro 2021). C’est comme si le covid n’existait plus, mais il est hyper transmissible.»

Gare au retour de vacances

L’une des inquiétudes en cette période est aussi le retour des vacances, avec le Covid dans les valises. Les contrôles semblent trop légers.

«Je pense que l’on doit faire respecter notamment la quarantaine et que l’on doit renforcer les contrôles aux frontières. Les gens dans ces cas devraient faire un test PCR à leur retour», estime la ministre.

«J’entends des gens dire qu’ils reviennent en voiture donc qu’ils ne vont pas se faire contrôler et donc qu’ils n’iront pas se faire tester. C’est vraiment quelque chose qu’il faut éviter pour la collectivité. On a vu ce que ça donnait l’été passé», ajoute-t-elle.

Son dernier message est pour les jeunes adultes et ceux qui hésitent encore à se faire vacciner.

«Plus on a de vaccinés, plus il est facile de briser cette chaîne de contaminations. C’est pour cela que les 18-34 ans doivent comprendre que même si le bénéfice est faible pour eux individuellement, le bénéfice est bien plus fort collectivement».