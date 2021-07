Remco Evenepoel sera à Namur le 5 septembre, au départ de l'ultime étape

Cela bouge de plus en plus pour le vélo à Namur, avec de grands rendez-vous internationaux. Et les bonnes nouvelles continuent de tomber...

La capitale wallonne va accueillir une étape du Benelux Tour, une épreuve du World Tour. Cela avait été annoncé lors de la conférence de presse des championnats d’Europe de cyclo-cross 2022 qui, pour rappel, auront lieu au sommet de la citadelle namuroise l'an prochain.

Le Tour du Benelux est, chaque année, très disputé, avec d’intenses batailles entre les stars du peloton. Le palmarès le prouve: Mathieu Van der Poel s’y était imposé en 2020, succédant à Laurens De Plus, Matej Mohoric, Tom Dumoulin, Niki Terpstra, Tim Wellens deux fois, et Zdenek Stybar. Rien que ça!

Si la liste des partants de l’édition 2021 n’est pas encore totalement connue, la présence de Remco Evenepoel a été annoncée. Le prodige du cyclisme belge a ajouté la course belgo-néerlandaise à son programme.

Après les Jeux olympiques de Tokyo et avant de mettre le cap vers les championnats d’Europe, il se rendra à Overijse et au Tour du Benelux, qui démarrera le 30 août des Pays-Bas.

La sixième étape, le samedi 4 septembre, sera une étape wallonne, entre Ottignies-Louvain-la-Neuve et Houffalize. Quant au départ de l’ultime journée, il sera donné de Namur le dimanche 5 septembre, en direction de Grammont. Les fans namurois de cyclisme pourront donc y voir partir le jeune Remco...

Vu le profil du Tour du Benelux, avec un contre-la-montre et une étape reine en Ardennes, Remco Evenepoel sera logiquement un des favoris pour s’élancer de Namur en leader, avant la dernière journée. Ce sera une journée particulière pour le coureur de Deceuninck-Quick Step, qui n’a pas oublié que son papa, Patrick, a remporté le plus gros succès de sa carrière, à Namur, sur le Grand Prix de Wallonie.