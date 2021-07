Robin Himmelmann de retour à Eupen où Theo Defourny rejoint le RWDM

Une arrivée et un départ à Eupen, où le nouveau gardien n°1 sera désormais Robin Himmelmann.

Ça bouge encore à Eupen.

Le club, qui a vendu son jeune gardien Ortwin De Wolf à l’Antwerp, se sépare d’un autre portier. Théo Defourny, dont le contrat expirait en juin 2022, rejoint le RWDM où il signe (ra) un bail de trois ans.

Dans l’autre sens, l’AS Eupen a signé Robin Himmelmann, qui avait passé un peu plus de trois mois au Kehrweg la saison dernière.

Voici le communiqué officiel de l’AS Eupen:

Robin Himmelmann reste pour la saison à venir gardien de but de l’AS Eupen. Robin Himmelmann et la KAS Eupen ont convenu de prolonger leur coopération jusqu’au 30 juin 2022. Par contre, le gardien de but Théo Defourny quittera la KAS Eupen pour rejoindre le RWDM.

En provenance du FC St. Pauli, Robin Himmelmann avait rejoint la KAS Eupen au début de l’année et avait initialement signé un contrat jusqu’à la fin de la saison 2020-2021. En prolongeant le contrat avec l’Allemand de 32 ans, la KAS Eupen continue de bénéficier d’un joueur expérimenté dans son groupe des jeunes gardiens de but talentueux.

Le directeur général d’AS Eupen Christoph Henkel se réjouit de la poursuite de la coopération avec Robin Himmelmann.

«Robin Himmelmann, a confirmé à Eupen qu’il est un gardien de but très performant et très engagé. Nous sommes d’autant plus heureux qu’il continuera à jouer pour l’AS Eupen la saison prochaine. Nous tenons à remercier Théo Defourny pour son engagement sous le maillot de l’AS Eupen et lui souhaitons beaucoup de succès pour la prochaine étape de sa carrière.»