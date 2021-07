À Spaceport America, champagne et célébrités pour le vol de Branson

Une base spatiale au milieu du désert, un concert en avant-première, et beaucoup de champagne: le vol dans l’espace du milliardaire Richard Branson dimanche a offert un spectacle sans équivalent, reflet du service d’ultra-luxe que reste pour le moment le tourisme spatial.

C’est à vélo, à l’aube, que le fondateur de la société Virgin Galactic est arrivé au Spaceport America, construit en grande partie à son initiative, dans l’Etat américain de Nouveau-Mexique.

Le soleil s’est peu à peu levé sur la façade en verre de ce bâtiment à l’architecture futuriste, situé dans une région qui vante ses 340 jours de beau temps par an.

Et c’est effectivement sous le cagnard, et sous les acclamations d’une petite foule d’invités, que l’équipage a embarqué dans de gros 4x4 noirs, direction le vaisseau, posté au bout d’une piste de 3,6 km de long. A bord: deux pilotes, le Britannique septuagénaire Richard Branson, et trois autres employés de Virgin Galactic.

Show au décollage

La retransmission vidéo en direct ne démarre qu’au moment du décollage: au micro pour l’animation, une chercheuse et star de TikTok, un présentateur vedette de télévision, et un astronaute canadien.

Sur place également, quoique resté invisible des caméras: un autre milliardaire, Elon Musk, le patron de SpaceX.

Un immense avion porteur gagne d’abord en altitude durant une cinquantaine de minutes. Sous la grande tente blanche dressée pour accueillir les invités, les enfants courent, dansent et les petits-fours sont de mise.

Mais bientôt le public se précipite de nouveau dehors, et tout va très vite: le vaisseau est largué, allume son moteur pour une ascension supersonique, sous les cris de joie de ceux restés sur Terre, lunettes de soleil braquées vers le ciel.

AFP

«Bienvenu dans l’espace!», annonce la commentatrice quelques minutes plus tard, puis le vaisseau entame déjà sa re-descente.

Le visage de Richard Branson en plein vol s’affiche sur grand écran: «J’étais un enfant avec un rêve, regardant les étoiles. Maintenant je suis un adulte dans un vaisseau!» lance-t-il à la foule, extatique de pouvoir enfin tester cet engin.

Une fois l’atterrissage confirmé, le chanteur Khalid, aux millions d’auditeurs, prend place sur une petite scène pour jouer en avant-première son nouveau morceau, «New Normal». Une normalité qui verrait les voyages pour l’espace devenus communs.

Le vaisseau est finalement garé à quelques mètres seulement de l’estrade, que Richard Branson rejoint après avoir serré dans ses bras ses proches.