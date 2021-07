VIDÉO | Morlanwelz a tremblé, vibré, stressé, explosé et surtout beaucoup fêté la victoire italienne à l’Euro 2020

Au bout du suspense, l’Italie a donc vaincu l’Angleterre en finale de l’Euro 2021. Un succès fêté comme il se doit du côté de Morlanwelz, une commune hennuyère aux forts accents italiens.

C’est par un grand «Oh, non !» que la commune de Morlanwelz nous accueille. On joue en effet seulement depuis deux petites minutes quand l’Anglais Luke Shaw douche sans préavis les rêves des habitants de la communauté italienne de cette petite bourgade du Hainaut. Et la suite du premier acte, le jeu timoré de leurs favoris ne leur permettra pas vraiment de retrouver le sourire. «Malgré tout, à la mi-temps, Aldo refuse de se montrer défaitiste. «Les anglais sont chez eux, c’est normal qu’ils dominent le début de match, précise-t-il. Mais n’enterrez pas déjà les nôtres, vous verrez, on va faire une toute autre seconde mi-temps et terrasser les Anglais chez eux.»

Et il faut croire qu’à plus de 400 kilomètres de là, la bande à Mancini avait envie de donner raison au citoyen morlanwelzien. Plus haut dans le village, ils sont plusieurs centaines à s’être réunis sous l’écran géant installé juste à côté de la gare. Et si la tension est palpable, les Tifosi retrouvent peu à peu le sourire alors que la Squadra retrouve, elle, des couleurs. Il faut toutefois voir l’heure de jeu dépasser pour vivre une première explosion de joie suite à l’égalisation de Bonucci.

Plutôt discrets jusqu’ici, les chants à la faveur de la Squadra Azzura se font enfin entendre, mais disparaissent tout aussi vite alors que la tension monte au fil des minutes. Alors que les prolongations n’ont pu départager les deux équipes, elle est à son comble à l’heure de débuter la toujours très injuste séance des tirs au but.

La communauté italienne de Morlanwelz pense que le plus dur est fait, alors que Jorginho, dernier tireur, s'avance au point de penalty. Mais le médian a visiblement envie de jouer avec les nerfs de ses aficionados et manque son essai. Beaucoup préfèrent détourner les yeux de l’écran quand Saka s’avance à son tour. Mais le milieu de terrain anglais n'est pas plus en réussite, l’explosion est totale. Les Italiens ramèneront bien la Coupe en Italie dans les prochaines heures.

A Morlanwelz, il n’en faut pas plus pour sortir drapeaux, fusées et faire résonner les coups de klaxons. La ville s’embrasse, elle ne s’endormira qu’aux petites heures de la nuit.