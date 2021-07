Débrief sportif du week-end: l’Italie championne d’Europe, Djokovic et les Belges au top à Wimbledon, la Copa pour Messi

Entre la victoire de l’Italie à l’Euro, l’ultra-domination de Pogacar et la victoire de Novak Djokovic à Wimbledon, le week-end a été chargé.

EURO 2020

L’Italie est sur le toit de l’Europe! La Squadra a dominé l’Angleterre à Wembley après la cruelle séance de tirs au but (3-2). L’Angleterre a loupé l’occasion de retrouver un trophée 55 ans après dans son stade mythique de Wembley. Les jeunes Anglais (Saka, Sancho et Rashford) ont craqué face au géant Donnarumma, élu par ailleurs meilleur joueur du tournoi.

CYCLISME

Etape 14

Dans une étape au parcours accidenté, Bauke Mollema s’est imposé en solitaire après une superbe échappée. Dans celle-ci se trouvait Guillaume Martin. Le Français remonte à la deuxième place du classement général, toujours dominé par Pogacar.

Etape 15

L’Américain Sepp Kuss (Kumbo-Visma) s’est imposé en solitaire dans la 15e étape du Tour de France dimanche à Andorre-la-Vieille. Le coéquipier de Wout van Aert a accéléré dans la dernière ascension du jour, le Col de Beixalis. Derrière, Tadej Pogacar (UAE Emirates) a contrôlé ses adversaires qui l’ont attaqué sans le sortir de leurs roues. Guillaume Martin (Cofidis) a quant à lui perdu sa 2e place du général après avoir lâché prise dans la descente de l’avant-dernière difficulté.

TENNIS

Wimbledon

Messieurs

Novak Djokovic a remporté Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, pour la sixième fois de sa carrière dimanche à Londres. En finale, le Serbe, N.1 mondial, s’est imposé en quatre sets 6-7 (4/7), 6-4, 6-4, 6-3 en 3h23 de jeu contre l’Italien Matteo Berrettini, N.9 mondial et tête de série N.7. Un nouveau trophée, le 85e sur le circuit ATP, qui permet à Djokovic, 34 ans, de remporter son 20e titre du Grand Chelem et ainsi revenir à hauteur de ses deux rivaux Roger Federer et Rafael Nadal. En s’imposant pour la sixième fois à Londres, la troisième de suite après 2018 et 2019 (le tournoi n’a pas eu lieu en 2020 à cause du coronavirus), il revient à deux longueurs de Roger Federer, huit fois lauréat sur le gazon londonien.

Côté belge, Joachim Gérard a continué sur sa lancée. Après son sacre à l’Open d’Australie en début de saison, son premier en Grand Chelem, l’Ucclois de 32 ans a triomphé en finale du simple messieurs de l’épreuve en fauteuil roulant de Wimbledon.Dimanche sur le gazon londonien, le 4e joueur mondial a battu le Britannique Gordon Reid, 6e mondial, sur le score de 6-2, 7-6 (2) après 1h44 de jeu.

Dames

L’Australienne Ashleigh Barty, 25 ans, a remporté son premier Wimbledon. La numéro 1 mondiale s’est imposée face à Karolina Pliskova (6-3, 6-7, 6-3). En double, Élise Mertens et Hsieh Su-We ont battu en finale la paire Kudermetova/Vesnina en trois sets (3-6, 7-5, 9-7).Elise Mertens a décroché son troisième sacre du Grand Chelem en double.

MOTEURS

FORMULE E

ATHLETISME

Lors des championnats d’Europe U23, cinq athlètes belges se sont distingués. Tout d’abord vendredi, où Rani Rosius a remporté la médaille d’argent sur le 100 mètres. Samedi, quelques minutes après l’or de Ruben Verheyden sur le 1.500 mètres, Michael Obasuyi a apporté une troisième médaille à la Belgique sur le 110 mètres haies lors des Championnats d’Europe d’athlétisme U23, samedi à Tallinn, en Estonie. Enfin, Jonathan Sacoor a prouvé qu’il revenait en grande forme à quelques jours des JO 2020 à Tokyo en arrachant une médaille d’argent, lui aussi, sur le 400 mètres en courant en 45.17. Dimanche, Eliott Crestan a complété la belle moisson belge avec une médaille d’argent sur le 800m, la cinquième médaille belge dans cet Euro U23.

BASKET

AUTRES SPORTS

