Wimbledon: Desirae Krawczyk et Neal Skupski remportent le double mixte

Desirae Krawczyk et Neal Skupski Photo News

L’Américaine Desirae Krawczyk (WTA 17 en double) et le Britannique Neal Skupski (ATP 18 en double) ont remporté dimanche le double mixte à Wimbledon.

En finale, ils ont vaincu la paire anglaise composée de Harriet Dart (WTA 215 en double) et Joe Salisbury (ATP 11 en double) en 1 heure et 21 minutes sur le score de 6-2 et 7-6 (7/1).

Il s’agit du deuxième Grand Chelem de rang pour l’Américaine de 27 ans. Le mois dernier, elle a remporté Roland Garros aux côtés de Joe Salisbury. Au niveau du double dames, avec sa compère chilienne Alexa Guarachi, elle a été défaite en finale de Roland Garros en 2020. Skupski, 31 ans, atteignait pour la première fois la finale d’un Grand Chelem.