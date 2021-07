Vol dans un magasin à Jemeppe: la police lance un appel à témoins

Samedi entre 14h et 14h15, le magasin Lidl de Jemeppe-sur-Sambre rue Fançois-Hittelet a été victime d’un vol à main armée.

La police de la zone de Jemeppe-sur-Sambre a lancé un appel à témoins ce dimanche. «L’auteur aurait pris la fuite vers la rue François Hittelet et serait monté dans un véhicule de marque Volkswagen de type Golf, ancien modèle de couleur bleu foncé ou bleu gris, qui était stationné sur le parking de la poste de Jemeppe-sur-Sambre.»

Le véhicule serait ensuite parti en direction de la RN90. Il aurait brulé le feu en phase rouge et aurait coupé la route à plusieurs véhicules en venant de Namur. «L’auteur est un homme de type nord-africain, d’environ 1m80, de corpulence maigre et âgé entre 30 et 40 ans. L’homme portait une casquette, une veste beige, un t-shirt rouge, un jean foncé et un masque buccal.» Si vous avez été témoin de la scène ou avez des informations utiles à toutes fins d’enquête, la police de Jemeppe vous invite à appeler le commissariat pendant les heures d’ouverture au 071 78 71 01, ou en dehors des heures d’ouverture via le 101.