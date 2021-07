Tour de France | Thomas De Gendt: «Heureux d’avoir été dans l’échappée»

Thomas De Gendt s’est à nouveau illustré en figurant dans l’échappée du jour sur les routes du Tour de France dimanche. «Je suis déjà heureux d’avoir été dans l’échappée», a confié le coureur de la Lotto Soudal.

Alors qu’il avait déjà précédemment souligné que la jeune génération roulait «très fort» et qu’il était difficile d’intégrer l’échappée, il a donc réussi ce dimanche à faire partie des 32 coureurs en tête de la course.

«Je voulais juste faire partie de l’échappée parce que c’est plus facile d’arriver à temps. Je savais que la limite de temps serait serrée aujourd’hui. Quand tu cours devant, c’est plus facile. Je ne pensais pas à la victoire d’étape. Même dans un bon jour, je ne pourrais jamais lutter pour la victoire dans une telle étape, avec cette montée finale. Je peux grimper, et je pourrais survivre à ces autres montées, mais contre les vrais grimpeurs, sur une montée aussi raide, je ne suis pas à la hauteur», a-t-il déclaré à l’issue de l’étape.

«Cela reste une frustration, que je ne sois pas assez bon pour gagner», a ajouté le coureur de la Lotto Soudal. «Je suis content d’être arrivé au jour de repos, parce que ça s’annonçait mal pour une fois et j’ai parfois pensé à abandonner, surtout avec cette crise de migraine et quand j’étais si mal sur le Ventoux. Aujourd’hui, j’y arriverai facilement et le jour de repos est le bienvenu pour tout le monde.»