Les compositions d’Italie-Angleterre: Trippier titulaire côté anglais, l’Italie avec son 11 habituel

Un seul changement côté anglais: Kieran Trippier. Roberto Mancini a reconduit l’équipe victorieuse face à l’Espagne

Kieran Trippier figure dans le onze de base de l’Angleterre pour affronter l’Italie en finale de l’Euro dimanche. Le joueur de l’Atlético Madrid remplace Bukayo Saka. C’est le seul changement dans le onze choisi par Gareth Southgate. Côté italien, Roberto Mancini conserve la même équipe qui a débuté en demi-finale contre l’Espagne.

La présence de Trippier signifie que Southgate va légèrement modifier son dispositif. Le gardien Jordan Pickford aura devant lui un trio formé par Kyle Walker, John Stones et Harry Maguire. Trippier évoluera sur le flanc droit, Luke Shaw sur le gauche. Declan Rice et Kalvin Philips s’occuperont de l’entrejeu. Mason Mount et Raheem Sterling devront alimenter le buteur et capitaine Harry Kane.

L’Italie évoluera dans son traditionnel 4-3-3, avec Gianluigi Donnarumma dans les buts, le capitaine Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci évolueront en défense centrale, avec Giovanni Di Lorenzo à leur droite et Emerson à gauche. Nicolò Barella, Jorginho et Marco Verratti formeront le trio de l’entrejeu. Devant, place à Federico Chiesa à droite, Lorenzo Insigne à gauche et Ciro Immobile dans l’axe.

L’arbitre néerlandais Björn Kuipers dirigera la rencontre, qui commencera à 21h00.