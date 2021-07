Victime d'un AVC, Marie-Paule raconte son «Putain d’chemin»

Victime d’un AVC, Marie-Paule Coppée partage avec amour, tendresse et lucidité son quotidien dans un livre paru récemment. Une belle rencontre.

Thudinienne pur jus, Marie-Paule Coppée aime partager ses passions. Celle pour saint Roch, tout d’abord. Une quarantaine de statuettes du saint protecteur sont exposées dans sa maison. Ensuite pour les mouvements de jeunesse. Le patro a tenu une place importante dans son quotidien et celui d’Edmond, son époux. Enfin, pour la vie. Une vie qu’elle surmonte avec une foi et un enthousiasme à toute épreuve, malgré les épreuves douloureuses rencontrées sur son chemin. Son «Putain d’chemin», comme elle l’écrit dans un livre paru aux éditions Edilivre.

Dans cet ouvrage, elle raconte son quotidien, ses difficultés, ses rencontres, mais aussi sa «reconstruction» depuis cet accident vasculaire cérébral à la suite duquel sa vie bascule, le 22 décembre 2015.

«La vie m’a surprise, elle m’a fauchée à l’aube de mes 60 ans. Ce soir-là, sans crier gare, “il est arrivé”, et je suis tombée, d’un seul coup, sans plus savoir bouger. Tout mon côté gauche s’est paralysé», écrit-elle.

Ambulance, urgences et soins intensifs. Les médecins sont pessimistes: «Demain, elle ne sera plus là.» Mais c’était sans compter sur sa détermination: «Moi, je voulais vivre. J’ai frôlé la mort de très près, elle n’a pas voulu de moi et moi je l’ai renvoyée d’où elle venait…»

Des portes qui se ferment

S’ensuivent huit longs mois de revalidation au centre William Lennox. «Quelques portes de ma vie se sont fermées. Celles de ma chère liberté, de ma mobilité, de ma créativité, de ma marche», écrit-elle. Elle doit réapprendre à vivre en dépit d’une paralysie de son côté gauche. On lui a diagnostiqué une héminégligence.

Ce livre, c’est aussi un hymne à la vie, à la joie de vivre que l’auteure partage avec amour et sincérité. Ce récit est parsemé de témoignages de personnes qui ont croisé le chemin de Marie-Paule. Kiné, ergothérapeute, et puis des patients, comme elles, blessés dans leur chair et à qui il faut réapprendre à vivre. Il y a notamment Frederik, son «jumeau de douleur», comme elle dit.

«Nous ressentons les mêmes maux. Quand il a mal au pied, je ressens la même douleur.»

À Lennox, ils se retrouvent dans les couloirs, avec Frederik et d’autres patients. L’occasion de s’encourager, de partager des difficultés, de les surmonter. L’opportunité de rire aussi. «Il nous faut continuer d’avancer sur ce “putain de chemin” à chaque instant, regarder et reconnaître toutes les petites victoires, mais qui, une fois rassemblées, forment une grande bataille remportée.» C’est précisément ces rencontres qui lui inspireront le titre de son livre.

Un retour cruel face au quotidien

«Personne ne t’apprend à apprivoiser ton handicap: au contraire, on essaie de te convaincre que tu vas pouvoir vivre avec, et puis un jour tu te retrouves au beau milieu de ton living… et c’est là que commence ton “putain de chemin”. Tant de chemin parcouru et tu n’es finalement nulle part.»

Mais Marie-Paule tente de surmonter ces difficultés en allant à la rencontre des autres. De sa famille, de ses proches, mais aussi de ceux et celles qui croisent son chemin. Comme ces élèves de sixième primaire qu’elle a rencontrés dans le cadre d’un cours de citoyenneté.

«Les routes difficiles conduisent souvent à de belles destinations. Un ami très proche m’a dit: “Va vers toi-même.” Je vais prendre un sentier sur ce chemin pour revenir vers moi, pour me reconstruire. J’avance lentement, mais sûrement», ponctue-t-elle.