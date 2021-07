Lobbes: un automobiliste percute un véhicule de police

L’accident a fait un blessé.

Samedi vers 23h, un automobiliste circulait avenue Bonnier, à Lobbes, en direction d’Anderlues. Pour une cause inconnue, le véhicule s’est déplacé vers la droite, percutant une voiture en stationnement et projetant celle-ci contre un poteau. La première voiture impliquée a terminé sa course sur son flanc gauche.

La police, les pompiers, l’ambulance et les services d’Ores se sont rendus sur place. Une personne blessée a été transportée en milieu hospitalier. La police de Binche est descendue en renfort.

Dans la foulée de l’accident, une voiture de police a été percutée. Deux policiers ont été blessés. La zone de police de l’Hermes s’est chargée des constatations.